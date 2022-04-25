Больше всего врачей требуется в Ноябрьск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В муниципалитеты ЯНАО массово ищут врачей. По данным окружной службы занятости населения, сейчас в регионе открыто 423 вакантных места на данную специальность.

Больше всего врачей требуется в Ноябрьске — там открыто 156 вакантных мест. Также в Ноябрьске предлагают самые высокие зарплаты врачам: от 60 до 250 тысяч рублей. Здесь требуются офтальмологи, анестезиологи, терапевты, педиатры, ортопеды, отоларингологи и прочие.

В Салехарде ищут 53 врача на зарплаты от 27 до 217 тысяч рублей. Больше всего мест на вакансии врача скорой медицинской помощи, кардиолога, офтальмолога и реаниматолога.

В Новом Уренгое также не хватает врачей скорой медицинской помощи, врачей ультразвуковой диагностики, анестезиолога, профпотолога и прочих. Все открыто 46 вакантных мест с зарплатами от 46 до 208 тысяч рублей.

В целом по округу больше всего не хватает врачей узких специальностей: офтальмологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов, отоларингологов, травматологов. Также открыто больше количество вакансий на врача-терапевта и педиатра.

В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству сообщили, что регион не испытывает проблем с нехваткой врачей. «По данным Минздрава, мы находимся в 10-ке лучших по обеспеченности кадрами в стране», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что больницы ЯНАО враз лишились практически половины медработников. На больничном из-за коронавируса находились около 40% медиков.

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