Польша планирует войной забрать себе Западную Украину

28 апреля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Нарышкин предупредил о захватнических планах Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Польши разрабатывают план по установлению контроля над Украиной. Такое заявление сделала глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Есть сведения, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над „своими историческими владениями“ на Украине», — приводят слова Нарышкина РИА «Новости». По данным разведки, Польша планирует ввести войска на западные области Украины под предлогом «защиты от российской агрессии», отметили в издании. Также известно, что Польша собирается действовать без мандата НАТО, но с привлечением «желающих государств». Для этого, отметили в СВР, польские спецслужбы занялись поиском «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования «демократического» противовеса националистам, ориентированного на Варшаву. Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, переговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским, предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. Однако он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной», передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти Польши разрабатывают план по установлению контроля над Украиной. Такое заявление сделала глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Есть сведения, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над „своими историческими владениями“ на Украине», — приводят слова Нарышкина РИА «Новости». По данным разведки, Польша планирует ввести войска на западные области Украины под предлогом «защиты от российской агрессии», отметили в издании. Также известно, что Польша собирается действовать без мандата НАТО, но с привлечением «желающих государств». Для этого, отметили в СВР, польские спецслужбы занялись поиском «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования «демократического» противовеса националистам, ориентированного на Варшаву. Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, переговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским, предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. Однако он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной», передает RT.