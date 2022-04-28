Тюменская область заняла в рейтинге 12 место Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область вошла в топ регионов, куда хотят переехать россияне. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter. Переехать в регион хотели бы 1,3% россиян.

«Тюменская область заняла 12 место среди регионов России, популярных для переезда. Ее выбрали 1,3% опрошенных», — сообщает пресс-служба.

Жители Ростовской области чаще других задумываются о переезде в Тюменский регион. Их число составляет 6% опрошенных. Также Тюменскую область для переезда рассматривают жители Красноярского края — 3%. Из Челябинской области и Пермского края переехать хотели бы по 2% респондентов.

Среди представителей разных профессий чаще всего о смене места жительства задумываются производственные специалисты. Из них 4% хотели бы переехать в Тюменский регион. Поддерживают такое решение строители и менеджеры по персоналу. Их составляет по 3% опрошенных. 2% респондентов, которые готовы переехать в Тюменскую область — юристы, маркетологи и специалисты по продажам. ИТ-специалисты, бухгалтеры, работники транспорта и административный персонал хотели бы сменить регион проживания, отдав предпочтение области, лишь в 1% случаев. В 2020 году в Тюменскую область, в рамках опроса, переехать хотели 1,4% россиян. Регион тогда занимал 9 место в рейтинге.