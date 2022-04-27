27 апреля 2022

В курганском инвестагентстве помолились о здоровье бизнесменов. И освятили кабинеты

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Православная ярмарка Курган, отец владимир дедов
Владимир Дедов помолился о здравии представителей бизнес-сообщества Фото:

Настоятель курганского храма великомученика Георгия Победоносца Владимир Дедов освятил кабинеты Инвестиционного агентства Курганской области и помолился о здравии представителей бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

«В среду Светлой седмицы протоиерей Владимир Дедов побывал в Инвестиционном агентстве Курганской области. По просьбе руководителя агентства батюшка провел освящение кабинетов, помолился о здравии сотрудников и всех представителей бизнес-сообщества Курганской области», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Дедов поздравил всех сотрудников с праздником Светлого Христова Воскресения. В епархии отмечают, что инвестиционное агентство в регионе реализует меры государственной поддержки бизнеса. Это особенно важно в текущих экономических условиях.

Владимир Дедов посетил Инвестиционное агентство Курганской области
Фото:

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Настоятель курганского храма великомученика Георгия Победоносца Владимир Дедов освятил кабинеты Инвестиционного агентства Курганской области и помолился о здравии представителей бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии. «В среду Светлой седмицы протоиерей Владимир Дедов побывал в Инвестиционном агентстве Курганской области. По просьбе руководителя агентства батюшка провел освящение кабинетов, помолился о здравии сотрудников и всех представителей бизнес-сообщества Курганской области», — говорится в сообщении. Помимо этого, Дедов поздравил всех сотрудников с праздником Светлого Христова Воскресения. В епархии отмечают, что инвестиционное агентство в регионе реализует меры государственной поддержки бизнеса. Это особенно важно в текущих экономических условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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