Крупный пожар произошел в районе садоводства «Малиновка» под Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В садоводстве «Малиновка» под Курганом произошел крупный пожар, горят дачные постройки. Об этом сообщают очевидцы. По данным ГУ МЧС по Курганской области, в целях безопасности объявлена эвакуация населения.

Сообщения о возгорании в районе «Малиновки появились в соцсетях. Очевидцы выкладывают фотографии и видеозаписи с места происшествия. «По информации ГУ МЧС по Курганской области, в СНТ «Малиновка-7» произошло возгорание дачных построек. На месте работают оперативные службы», — прокомментировала пресс-служба мэрии публикации в соцсети «ВКонтакте».

«Около 15 часов поступило сообщение о ландшафтном пожаре вблизи СНТ „Малиновка“ города Кургана. Пожарные ликвидируют загорание сухой травы и растительности и семи дачных построек. В целях безопасности из СНТ объявлена эвакуация населения», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, тушение пожара осложняет аномальная жара (температура +27 градусов) и порывы ветра от 15 м/с. В ликвидации пожара задействован, в том числе, пожарный поезд станции Курган.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в районе садового товарищества «Нива» 27 апреля произошел ландшафтный пожар площадью 60 га. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился по сухой траве. Повреждены 22 строения. В ликвидации пожара приняли участие 504 человека, 97 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России и пожарный поезд станции Курган.

Под Курганом тушат крупный пожар Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

В целях безопасности из СНТ объявлена эвакуация населения Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

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