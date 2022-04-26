26 апреля 2022

Курганские пожарные спасают от огня дачи местных жителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, тушение пожара
В Кургане вдоль шоссе Тюнина горит поле Фото:

В Кургане вдоль шоссе Тюнина, недалеко от дач и Ботанического сада Курганского госуниверситета, горит поле. Об этом сообщили читатели URA.RU. Курганские пожарные спасают от огня постройки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Крупный пожар недалеко от шоссе Тюнина, в районе дачного кооператива „Нива“. С трассы видно только густой дым. Непонятно, горят дома или поле», — рассказал очевидец.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области уточнили, что в районе дачного кооператива произошел ландшафтный пожар. Площадь — 5 гектаров. «Пожарные работают по третьему номеру (повышенный ранг). Защищают СНТ от пожара. Задействовано 49 человек и 14 единиц техники», — уточнили URA.RU в чрезвычайном ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установили виновников крупных ландшафтных пожаров. В большинстве районов региона с 27 по 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса. Власти просят жителей области соблюдать требования пожарной безопасности и напоминают, что за их нарушение грозит административная и уголовная ответственность.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

В Кургане вдоль шоссе Тюнина, недалеко от дач и Ботанического сада Курганского госуниверситета, горит поле. Об этом сообщили читатели URA.RU. Курганские пожарные спасают от огня постройки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Крупный пожар недалеко от шоссе Тюнина, в районе дачного кооператива „Нива“. С трассы видно только густой дым. Непонятно, горят дома или поле», — рассказал очевидец. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области уточнили, что в районе дачного кооператива произошел ландшафтный пожар. Площадь — 5 гектаров. «Пожарные работают по третьему номеру (повышенный ранг). Защищают СНТ от пожара. Задействовано 49 человек и 14 единиц техники», — уточнили URA.RU в чрезвычайном ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установили виновников крупных ландшафтных пожаров. В большинстве районов региона с 27 по 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса. Власти просят жителей области соблюдать требования пожарной безопасности и напоминают, что за их нарушение грозит административная и уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...