В Кургане вдоль шоссе Тюнина горит поле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вдоль шоссе Тюнина, недалеко от дач и Ботанического сада Курганского госуниверситета, горит поле. Об этом сообщили читатели URA.RU. Курганские пожарные спасают от огня постройки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Крупный пожар недалеко от шоссе Тюнина, в районе дачного кооператива „Нива“. С трассы видно только густой дым. Непонятно, горят дома или поле», — рассказал очевидец.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области уточнили, что в районе дачного кооператива произошел ландшафтный пожар. Площадь — 5 гектаров. «Пожарные работают по третьему номеру (повышенный ранг). Защищают СНТ от пожара. Задействовано 49 человек и 14 единиц техники», — уточнили URA.RU в чрезвычайном ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установили виновников крупных ландшафтных пожаров. В большинстве районов региона с 27 по 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса. Власти просят жителей области соблюдать требования пожарной безопасности и напоминают, что за их нарушение грозит административная и уголовная ответственность.