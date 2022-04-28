Челябинским бизнесменам обнулят налоги, но не всем

Депутаты ЗСО поддержали налоговые каникулы начинающим предпринимателям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области поддержали законодательную инициативу губернатора Алексея Текслера. На сессии 28 апреля по его инициативе было предложено ввести нулевую налоговую ставку для начинающих индивидуальных предпринимателей, торгующих в интернете, передает корреспондент URA.RU.

«Нулевая налоговая ставка („налоговые каникулы“) установлена для начинающих индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю через интернет, если они выбрали упрощенную систему налогообложения. Законопроект поддержан губернатором Челябинской области», — сообщили в заксобрании региона.

Депутатская сессия транслировалась в прямом эфире. С докладом по данному вопросу выступила министр экономического развития региона Наталья Лугачева. Депутаты приняли нулевую налоговую ставку единогласно.

Региональные парламентарии также приняли предложенные Текслером поправки, которые сохраняют льготную ставку по налогу на прибыль для организаций, реализующих приоритетные инвестпроекты на уровне не ниже 13,5%. Это минимально возможная ставка на региональном уровне.