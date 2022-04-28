Курганские пожарные машины отправят защищать леса в Белоруссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские машины отправят в Белоруссию для защиты лесов от пожаров. Первым автомобилем станет пожарная автоцистерна АЦ-4,0-4014 на шасси УРАЛ NEXT 43206 весом девять тонн. Технику с нетерпением ждет заказчик — Шумилинский лесхоз в Витебской области, сообщает пресс-служба Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования.

«Мы осваиваем новые рынки сбыта, новые направления и новые виды продукции. Время сейчас такое. Коллектив завода это понимает, а потому с особой ответственностью подходит к каждому заказу, к каждому опытному образцу новой продукции. Если говорить об импортозамещении и диверсификации, то мы всегда были в поиске новых видов продукции», — сказал гендиректор АО «Варгашинский завод ППСО» Владимир Казаков.

Ранее URA.RU писало о том, что президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил гендиректора Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования Владимира Казакова за поставленную технику для МЧС республики. Всего в эту страну поставлено 58 пожарных машин, произведенных в Курганской области. Новая техника укомплектована современным пожарно-техническим оснащением, специальным оборудованием и инструментами. В каждой из пожарных машин есть цистерна на шесть тонн, пенобак и насосы различной мощности, а также специальные аварийно-спасательные инструменты.

Курганские пожарные машины отправят в Белоруссию для защиты лесов Фото: Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования

Пожарная автоцистерна АЦ -4,0-4014 отправится в Шумилинский лесхоз в Витебской области Белоруссии Фото: Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования