Машины курганского завода отправят в Белоруссию. Фото

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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, пожарная машина, площадь ленина
Курганские пожарные машины отправят защищать леса в Белоруссии Фото:

Курганские машины отправят в Белоруссию для защиты лесов от пожаров. Первым автомобилем станет пожарная автоцистерна АЦ-4,0-4014 на шасси УРАЛ NEXT 43206 весом девять тонн. Технику с нетерпением ждет заказчик — Шумилинский лесхоз в Витебской области, сообщает пресс-служба Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования.

«Мы осваиваем новые рынки сбыта, новые направления и новые виды продукции. Время сейчас такое. Коллектив завода это понимает, а потому с особой ответственностью подходит к каждому заказу, к каждому опытному образцу новой продукции. Если говорить об импортозамещении и диверсификации, то мы всегда были в поиске новых видов продукции», — сказал гендиректор АО «Варгашинский завод ППСО» Владимир Казаков.

Ранее URA.RU писало о том, что президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил гендиректора Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования Владимира Казакова за поставленную технику для МЧС республики. Всего в эту страну поставлено 58 пожарных машин, произведенных в Курганской области. Новая техника укомплектована современным пожарно-техническим оснащением, специальным оборудованием и инструментами. В каждой из пожарных машин есть цистерна на шесть тонн, пенобак и насосы различной мощности, а также специальные аварийно-спасательные инструменты.

Курганские пожарные машины отправят в Белоруссию для защиты лесов
Фото:
Пожарная автоцистерна АЦ -4,0-4014 отправится в Шумилинский лесхоз в Витебской области Белоруссии
Фото:

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Курганские машины отправят в Белоруссию для защиты лесов от пожаров. Первым автомобилем станет пожарная автоцистерна АЦ-4,0-4014 на шасси УРАЛ NEXT 43206 весом девять тонн. Технику с нетерпением ждет заказчик — Шумилинский лесхоз в Витебской области, сообщает пресс-служба Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования. «Мы осваиваем новые рынки сбыта, новые направления и новые виды продукции. Время сейчас такое. Коллектив завода это понимает, а потому с особой ответственностью подходит к каждому заказу, к каждому опытному образцу новой продукции. Если говорить об импортозамещении и диверсификации, то мы всегда были в поиске новых видов продукции», — сказал гендиректор АО «Варгашинский завод ППСО» Владимир Казаков. Ранее URA.RU писало о том, что президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил гендиректора Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования Владимира Казакова за поставленную технику для МЧС республики. Всего в эту страну поставлено 58 пожарных машин, произведенных в Курганской области. Новая техника укомплектована современным пожарно-техническим оснащением, специальным оборудованием и инструментами. В каждой из пожарных машин есть цистерна на шесть тонн, пенобак и насосы различной мощности, а также специальные аварийно-спасательные инструменты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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