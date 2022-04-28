Курганский прокурор выехал на дачи, где эвакуируют людей

Андрей Назаров выехал на место пожара в районе дачного поселка «Малиновка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал на место пожара в районе дачного поселка «Малиновка» под Курганом, где ранее была объявлена эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«На территории Курганской области зафиксировано возникновение ряда ландшафтных пожаров. В результате сильных порывов ветра и жаркой погоды огонь распространился на территорию садоводства СНТ „Малиновка“ и д. Моревское в Варгашинском районе. На место пожара в СНТ „Малиновка“ выехал прокурор области Андрей Назаров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что на контроле ведомства находятся вопросы эвакуации и размещения пострадавших, а также оказание им помощи. Для граждан, пострадавших от пожаров, открыты горячие линии. Звонки принимаются по телефонам в Кургане 45-77-71, 41-13-96, а также в Шадринске (8-35-253-7-41-34), Варгашинском районе (8-35-233-2-10-93), Белозерском районе (8-35-232-2-94-57), Каргапольском районе (8-35-256-2-29-22).

Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Малиновка» пожарные ликвидируют пожар, охвативший 50 дачных участков на общей площади 5 000 кв. м. В целях безопасности из СНТ объявлена эвакуация населения. По оперативной информации, из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. В настоящее время пожарные защищают от огня более 500 дачных домов. На месте работает пожарный поезд со станции Курган, еще один поезд выдвинулся со станции Шадринск.

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