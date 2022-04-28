Журналистка: Лазарев сам отказался петь на концерте «ZаРоссию»

28 апреля 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Сергей Лазарев отказался встречаться с беженцами из ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Сергей Лазарев сам отказался участвовать в концерте «ZаРоссию» в Липецкой области, а также встречаться с беженцами из ДНР и ЛНР и давать интервью. Причиной могли стать его политические убеждения, а также высланные ему на согласование три политических вопроса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала журналистка телеканала «Липецкое время» Анна Голембовская, которая должна была брать у Лазарева интервью и является беженкой с Донбасса 2014 года. Сергей Лазарев и певица Жасмин должны был выступать на концерте «ZаРоссию» в Липецке. Однако, за сутки до концерта администрация города сообщила об отмене выступления певца. Лазарева на концерте заменит Николай Басков. «Решение принято в связи реакцией липецкой общественности», — говорится на сайте мэрии. Негатив у жителей вызвало опубликованное певцом 24 февраля сториз с критикой спецоперации и заявлением, что он «не может творить» из-за происходящего. «Я с ним лично не общалась, мне сообщили организаторы в администрации, что он отказался от выступления и интервью. При этом мы готовили вопросы, как личные, так и политические. В том числе: как он относится к отмене русской культуры по всему миру, что думает по поводу отъезда его коллег из страны, в то время как он напротив участвует в большом патриотическом марафоне за Россию. Почему это для него так важно. И какие мысли и чувства он испытал, когда встретился с беженцами из Донбасса. Вероятно, когда Лазареву предложили непосредственно встречу с беженцами и выслали на согласование три политических вопроса, тогда и произошел отказ», — пояснила Анна Голембовская. По словам журналистки, когда стало известно, что в регион приедет выступать Лазарев, в администрацию поступило очень много обращений от липчан вплоть до бойкотирования концерта из-за высказываний артиста. «Мне кажется, отказ от участия и встречи с беженцами — недальновидный поступок со стороны Сергея Лазарева, потому что это все могло бы поднять его рейтинги и остановить хейт, который идет на него сейчас. Но видимо по каким-то политическим или каким-то другим убеждениям он отказался участвовать. И теперь Басков к нам приезжает», — подытожила Голембовская. «Лазарев отказался от встречи с беженцами и от интервью с Анной Голембовской. Организаторами на месте было принято решение, что певцу не стоит участвовать в концерте. Есть общественный резонанс, недовольство жителей в связи с его предыдущими высказываниями. Артисту предлагали встречу с беженцами и интервью с корреспондентом — беженкой из ДНР 2014 года, чтобы развеять какие-либо сомнения общественности. Он отказался, по совокупности всего этого было принято решение заменить его на Николая Баскова», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Липецкой области. «Это было решение организаторов о смене артистов. Сергей не отказывался от участия, команда, коллектив, все были готовы выступать, в графиках у нас стоит Липецк. По поводу интервью с журналистами местного телеканала мне никто не писал, никто не обращался», — сообщила в разговоре с URA.RU представитель Лазарева Елена Дикевич. Критика спецоперации не первое заявление Лазарева в поддержку Украины. В 2014 году певец дал интервью украинскому телеканалу «1+1». В нем он заявил, что считает Крым украинским и не будет участвовать в концертах в поддержку нового российского региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Певец Сергей Лазарев сам отказался участвовать в концерте «ZаРоссию» в Липецкой области, а также встречаться с беженцами из ДНР и ЛНР и давать интервью. Причиной могли стать его политические убеждения, а также высланные ему на согласование три политических вопроса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала журналистка телеканала «Липецкое время» Анна Голембовская, которая должна была брать у Лазарева интервью и является беженкой с Донбасса 2014 года. Сергей Лазарев и певица Жасмин должны был выступать на концерте «ZаРоссию» в Липецке. Однако, за сутки до концерта администрация города сообщила об отмене выступления певца. Лазарева на концерте заменит Николай Басков. «Решение принято в связи реакцией липецкой общественности», — говорится на сайте мэрии. Негатив у жителей вызвало опубликованное певцом 24 февраля сториз с критикой спецоперации и заявлением, что он «не может творить» из-за происходящего. «Я с ним лично не общалась, мне сообщили организаторы в администрации, что он отказался от выступления и интервью. При этом мы готовили вопросы, как личные, так и политические. В том числе: как он относится к отмене русской культуры по всему миру, что думает по поводу отъезда его коллег из страны, в то время как он напротив участвует в большом патриотическом марафоне за Россию. Почему это для него так важно. И какие мысли и чувства он испытал, когда встретился с беженцами из Донбасса. Вероятно, когда Лазареву предложили непосредственно встречу с беженцами и выслали на согласование три политических вопроса, тогда и произошел отказ», — пояснила Анна Голембовская. По словам журналистки, когда стало известно, что в регион приедет выступать Лазарев, в администрацию поступило очень много обращений от липчан вплоть до бойкотирования концерта из-за высказываний артиста. «Мне кажется, отказ от участия и встречи с беженцами — недальновидный поступок со стороны Сергея Лазарева, потому что это все могло бы поднять его рейтинги и остановить хейт, который идет на него сейчас. Но видимо по каким-то политическим или каким-то другим убеждениям он отказался участвовать. И теперь Басков к нам приезжает», — подытожила Голембовская. «Лазарев отказался от встречи с беженцами и от интервью с Анной Голембовской. Организаторами на месте было принято решение, что певцу не стоит участвовать в концерте. Есть общественный резонанс, недовольство жителей в связи с его предыдущими высказываниями. Артисту предлагали встречу с беженцами и интервью с корреспондентом — беженкой из ДНР 2014 года, чтобы развеять какие-либо сомнения общественности. Он отказался, по совокупности всего этого было принято решение заменить его на Николая Баскова», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Липецкой области. «Это было решение организаторов о смене артистов. Сергей не отказывался от участия, команда, коллектив, все были готовы выступать, в графиках у нас стоит Липецк. По поводу интервью с журналистами местного телеканала мне никто не писал, никто не обращался», — сообщила в разговоре с URA.RU представитель Лазарева Елена Дикевич. Критика спецоперации не первое заявление Лазарева в поддержку Украины. В 2014 году певец дал интервью украинскому телеканалу «1+1». В нем он заявил, что считает Крым украинским и не будет участвовать в концертах в поддержку нового российского региона.