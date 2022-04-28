Инспекторы просят автомобилистов воздержаться от поездок по этому направлению (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очевидцы делятся в соцсетях видео пожара, который идет в Свердловскую область со стороны Кургана. Сотрудники ГИБДД закрыли трассу для движения, говорится в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

«В 21 час 45 минут принято решение о прекращении движения транспорта на автомобильной дороге Р-354 „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ от Шадринского кольца до поворота на Н. Просвет (с 344 по 356 км) по причине природного пожара (ландшафтного и лесного) в непосредственной близости с проезжей частью дороги», — говорится в сообщении, опубликованном УГИБДД по Курганской области. В ведомстве отмечают, что из-за порывистого ветра бороться с огнем и дымом не получается, есть опасность для дорожного движения.

Ранее в ГУ МЧС по Свердловской области сообщали, что отправили на помощь Курганской области 50 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и шесть единиц спецтехники. «Аэромобильная группировка оснащена необходимой техникой, аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ, связанных с тушением ландшафтных пожаров», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале областного МЧС.

Крупные пожары охватили Курганскую область 27 апреля из-за жаркой погоды и сильного ветра. В Свердловской области власти сегодня ввели особый противопожарный режим, который запрещает разводить костры на открытом воздухе.

Новость обновляется.

Мощный пожар идет в Свердловскую область Фото: telegram-канал «Курганистан»