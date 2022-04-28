Полицейские провели профилактический рейд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Краснолесья и Вильгельма де Генина в Академическом микрорайоне полицейские провели профилактический рейд, во время которого искали нарушителей миграционного законодательства. Задержанных оказалось около 50 человек, сообщил порталу E1 очевидец.

«Там жестко всех шмонали, очень долго это все было, много было полиции, видимо, какая-то массовая проверка была. Тут были силовики, полиция, кинологические службы с собаками. Они южан вели в сторону автобуса, те шли колоннами, держали друг друга за плечи. У них обыскивали карманы и загружали в автобус. Так упаковали человек 50», — поделился очевидец с журналистами.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, сегодня в Академическом проходил плановый профилактический рейд. «Сотрудники полиции при силовой поддержке коллег из Росгвардии сегодня вечером в микрорайоне, о котором идет речь, проводили плановые профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства. Итоги станут известны завтра, после анализа проделанной работы», — сообщил Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники управления ФСБ по Свердловской области пресекли канал прибытия в Россию незаконных мигрантов, которым уже успели воспользоваться 585 нелегалов.

Задержанных вывели со двора на Вильгельма де Геннина, 33 Фото: telegram-канал «СВЕТ. Екатеринбург»

Фотографиями делятся в местных пабликах Фото: сообщество «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга», vk.com