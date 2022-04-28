28 апреля 2022

В Каменске-Уральском 19-летний парень устроил серьезное ДТП. Момент аварии попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Водитель нарушил правила дорожного движения (фото из архива) Фото:

В Каменске-Уральском на улице Алюминиевой при въезде на Байновский мост водитель ВАЗ 21120 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали два человека. Видео аварии опубликовали в паблике «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

«Водитель машины ВАЗ 21120, мужчина 2003 года рождения, имеющий стаж вождения девять месяцев, выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, не справился с управлением и допустил занос задней оси своего транспортного средства», — цитируют в паблике представителей ГИБДД.

Из-за заноса ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Xray, за рулем которого находился мужчина 1950 года рождения. Отлетевшее от ВАЗа колесо тем временем попало в Volkswagen Tiguan. Полицейские предварительно установили, что виновник аварии двигался по крайней левой полосе, предназначенной для поворота налево. Но требование о повороте он проигнорировал и поехал прямо. В результате аварии пострадали водители ВАЗа и Lada Xray.

Водитель ехал по левой полосе, предназначенной для поворота налево
Фото:
В аварии пострадали два человека
Фото:

Ранее URA.RU сообщало про аварию на трассе Нижний Тагил — Серов, где легковушка столкнулась с лесовозом. Позднее выяснилось, что за рулем легкового автомобиля находился 15-летний подросток, который без спроса взял у матери ключи от машины и решил покататься. От полученных травм он погиб на месте.

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В Каменске-Уральском на улице Алюминиевой при въезде на Байновский мост водитель ВАЗ 21120 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали два человека. Видео аварии опубликовали в паблике «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте». «Водитель машины ВАЗ 21120, мужчина 2003 года рождения, имеющий стаж вождения девять месяцев, выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, не справился с управлением и допустил занос задней оси своего транспортного средства», — цитируют в паблике представителей ГИБДД. Из-за заноса ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Xray, за рулем которого находился мужчина 1950 года рождения. Отлетевшее от ВАЗа колесо тем временем попало в Volkswagen Tiguan. Полицейские предварительно установили, что виновник аварии двигался по крайней левой полосе, предназначенной для поворота налево. Но требование о повороте он проигнорировал и поехал прямо. В результате аварии пострадали водители ВАЗа и Lada Xray. Ранее URA.RU сообщало про аварию на трассе Нижний Тагил — Серов, где легковушка столкнулась с лесовозом. Позднее выяснилось, что за рулем легкового автомобиля находился 15-летний подросток, который без спроса взял у матери ключи от машины и решил покататься. От полученных травм он погиб на месте.
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