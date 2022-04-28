Водитель нарушил правила дорожного движения (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каменске-Уральском на улице Алюминиевой при въезде на Байновский мост водитель ВАЗ 21120 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали два человека. Видео аварии опубликовали в паблике «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

«Водитель машины ВАЗ 21120, мужчина 2003 года рождения, имеющий стаж вождения девять месяцев, выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, не справился с управлением и допустил занос задней оси своего транспортного средства», — цитируют в паблике представителей ГИБДД.

Из-за заноса ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Xray, за рулем которого находился мужчина 1950 года рождения. Отлетевшее от ВАЗа колесо тем временем попало в Volkswagen Tiguan. Полицейские предварительно установили, что виновник аварии двигался по крайней левой полосе, предназначенной для поворота налево. Но требование о повороте он проигнорировал и поехал прямо. В результате аварии пострадали водители ВАЗа и Lada Xray.

Водитель ехал по левой полосе, предназначенной для поворота налево Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский», vk.com

В аварии пострадали два человека Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский», vk.com

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