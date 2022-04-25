Авария произошла возле поселка Евстюниха Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе Нижний Тагил — Серов столкнулись легковой автомобиль и лесовоз. В результате аварии легковушка загорелась, рассказали URA.RU очевидцы.

«Авария [случилась] в трех-четырех километрах от Евстюнихи (поселок возле Нижнего Тагила, — прим. ред). Непонятно, кто виноват. На месте были ДПС, скорая», — сообщил URA.RU очевидец. По его словам, водитель легковушки погиб. Оперативно подтвердить информацию в ГУ МЧС по Свердловской области не получилось.

На видео видно, что машина полностью сгорела. Очевидец предполагает, что это был Hyundai Accent.