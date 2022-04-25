25 апреля 2022

Под Нижним Тагилом сгорела машина после столкновения с лесовозом. Видео

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Авария произошла возле поселка Евстюниха Фото:

На трассе Нижний Тагил — Серов столкнулись легковой автомобиль и лесовоз. В результате аварии легковушка загорелась, рассказали URA.RU очевидцы.

«Авария [случилась] в трех-четырех километрах от Евстюнихи (поселок возле Нижнего Тагила, — прим. ред). Непонятно, кто виноват. На месте были ДПС, скорая», — сообщил URA.RU очевидец. По его словам, водитель легковушки погиб. Оперативно подтвердить информацию в ГУ МЧС по Свердловской области не получилось.

На видео видно, что машина полностью сгорела. Очевидец предполагает, что это был Hyundai Accent.

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На трассе Нижний Тагил — Серов столкнулись легковой автомобиль и лесовоз. В результате аварии легковушка загорелась, рассказали URA.RU очевидцы. «Авария [случилась] в трех-четырех километрах от Евстюнихи (поселок возле Нижнего Тагила, — прим. ред). Непонятно, кто виноват. На месте были ДПС, скорая», — сообщил URA.RU очевидец. По его словам, водитель легковушки погиб. Оперативно подтвердить информацию в ГУ МЧС по Свердловской области не получилось. На видео видно, что машина полностью сгорела. Очевидец предполагает, что это был Hyundai Accent.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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