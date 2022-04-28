Президент Молдавии Санду объяснилась за запрет георгиевской ленты

Молдавские власти приняли решение запретить георгиевскую ленту, потому что она стала «символом войны». Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Rlive.
«К сожалению, [георгиевская лента] стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон», — приводит слова Майи Санду РИА «Новости».
Однако глава республики уточнила, что чтить память людей, отдавших жизнь за мир во Второй мировой войне необходимо, потому запрет не повлияет на празднование Дня Победы в Молдавии. Она уточнила, что 9 мая в стране будет выходной день, чтобы люди смогли отметить праздник.
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Молдавские власти приняли решение запретить георгиевскую ленту, потому что она стала «символом войны». Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Rlive. «К сожалению, [георгиевская лента] стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон», — приводит слова Майи Санду РИА «Новости». Однако глава республики уточнила, что чтить память людей, отдавших жизнь за мир во Второй мировой войне необходимо, потому запрет не повлияет на празднование Дня Победы в Молдавии. Она уточнила, что 9 мая в стране будет выходной день, чтобы люди смогли отметить праздник. Ранее сообщалось, что Санду утвердила запрет георгиевской ленты в Молдавии. В МИД республики заявили, что такое решение является «суверенным правом» государства. Также в Эстонии запретили использование лент и флагов России и СССР.