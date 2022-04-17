В МИД Молдавии прокомментировали запрет георгиевской ленточки

Министерство иностранных дел Молдавии в ответ на критику Кремля о запрете георгиевской ленты призвало Россию не вмешиваться во внутренние процессы страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь молдавского ведомства Даниэл Водэ.
«Принятие решений по упомянутым вопросам является суверенным правом нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Республике Молдова», — цитирует Водэ телеканал ProTV.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введенный властями Молдавии запрет на демонстрацию и распространение георгиевской ленты, символов Z и V, а также трансляцию российских телеканалов не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией». Похожий законопроект, предусматривающий наказание за ношение георгиевской ленточки, одобрила и комиссия парламента Латвии.
Запрет символики Вооруженных сил РФ связан с проведением спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью операции является освобождение территорий республик Донбасса. А антироссийские санкции, введенные на фоне действий ВС РФ, по мнению российского лидера, направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией.
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Министерство иностранных дел Молдавии в ответ на критику Кремля о запрете георгиевской ленты призвало Россию не вмешиваться во внутренние процессы страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь молдавского ведомства Даниэл Водэ. «Принятие решений по упомянутым вопросам является суверенным правом нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Республике Молдова», — цитирует Водэ телеканал ProTV. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введенный властями Молдавии запрет на демонстрацию и распространение георгиевской ленты, символов Z и V, а также трансляцию российских телеканалов не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией». Похожий законопроект, предусматривающий наказание за ношение георгиевской ленточки, одобрила и комиссия парламента Латвии. Запрет символики Вооруженных сил РФ связан с проведением спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью операции является освобождение территорий республик Донбасса. А антироссийские санкции, введенные на фоне действий ВС РФ, по мнению российского лидера, направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией.