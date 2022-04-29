FT: две страны ЕС отдадут газ Польше, оставшейся без поставок РФ

29 апреля 2022 в 09:38 Размер текста - 17 +

Польша и Болгария будут обходить запрет РФ по газу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Германия и Греция (входят в Евросоюз) передадут Польше и Болгарии газ после того, как Россия прекратит поставки в эти страны. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Согласно рыночным и портовым данным, Германия и Греция готовы направить больше газа в Польшу и Болгарию после того, как Россия прекратит их поставки», — пишет Financial Times. Заказы на подачу по трубопроводу в Сидирокастро — пункте пересечения границы между Грецией и Болгарией — изменились в четверг. В Болгарию идет больше объемов, чем на юг в Грецию. Газ между двумя странами не идет ни в одном направлении, но сведения указывают на то, что Греция занимается свопами для продажи газа в Болгарию. Потоки газа в Мальнове — ключевом пункте пересечения границы между Польшей и Германией для газопровода Ямал-Европа — возросли в четверг до 12,7 млн киловатт в час. До среды наиболее высокий уровень в апреле составлял чуть менее 9 млн киловатт в час. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию после их отказа покупать у России газ за рубли, сообщает сайт MK.RU . В «Газпроме» сообщали, что Польша продолжает покупать российский газ через Германию, пишет RT. Указ о новых правилах оплаты газа для недружественных стран подписал президент России Владимир Путин. Решение поддержали большинство россиян (76%), согласно опросу ВЦИОМ. Из них 27% считают, что это поможет укреплению рубля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Германия и Греция (входят в Евросоюз) передадут Польше и Болгарии газ после того, как Россия прекратит поставки в эти страны. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Согласно рыночным и портовым данным, Германия и Греция готовы направить больше газа в Польшу и Болгарию после того, как Россия прекратит их поставки», — пишет Financial Times. Заказы на подачу по трубопроводу в Сидирокастро — пункте пересечения границы между Грецией и Болгарией — изменились в четверг. В Болгарию идет больше объемов, чем на юг в Грецию. Газ между двумя странами не идет ни в одном направлении, но сведения указывают на то, что Греция занимается свопами для продажи газа в Болгарию. Потоки газа в Мальнове — ключевом пункте пересечения границы между Польшей и Германией для газопровода Ямал-Европа — возросли в четверг до 12,7 млн киловатт в час. До среды наиболее высокий уровень в апреле составлял чуть менее 9 млн киловатт в час. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию после их отказа покупать у России газ за рубли, сообщает сайт MK.RU. В «Газпроме» сообщали, что Польша продолжает покупать российский газ через Германию, пишет RT. Указ о новых правилах оплаты газа для недружественных стран подписал президент России Владимир Путин. Решение поддержали большинство россиян (76%), согласно опросу ВЦИОМ. Из них 27% считают, что это поможет укреплению рубля.