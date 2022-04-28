Сергею Антипову поручено продолжить благоустройство главной улицы района (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новую пешеходную зону построят в Челябинске в Курчатовском районе, которую оборудуют шезлонгами, скалодромами и лабиринтами. Об этом рассказал глава района Сергей Антипов.

«В этом году мы благоустраиваем пешеходную зону по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова. Покрытие будет из тротуарной плитки, но скучно на ней не будет. Там появятся скалодромы, шезлонги, гирлянды, лабиринты и МАФы», — заявил Антипов о планах благоустройства в видеопроекте мэрии «Это Челябинск».

Представитель подрядчика заявил, что они готовы завершить свои работы не 15 июля, а на месяц раньше. Все стройматериалы компания закупила уже зимой и поэтому не испытывает трудности в связи с их удорожанием. Над строительстве пешеходной зоны задействованы около 25 человек и спецтехника.

«Жители радуются, что пешеходная зона строится. Раньше здесь невозможно было ходить — скапливалась вода и грязь, дорога была в ужасном состоянии. Мы ее приподняли и после майских праздников начнем укладывать плитку», — сообщил подрядчик.

Антипов отметил, что в Курчатовском районе в в этом году по инициативе жителей отремонтируют внутриквартальный сквер по улице Каслинская и Кыштымская. Власти также комплексно благоустроят 13 дворовых территорий.

Жители радуются, что пешеходная зона станет местом не только прогулок, но и отдыха Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Некоторые участки дороги украсят прорезиненным покрытием Фото: пресс-служба мэрии Челябинска