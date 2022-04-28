28 апреля 2022

Курганские гаишники устроят массовые проверки водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
В ГИБДД предупредили курганцев о предстоящих сплошных проверках водителей на трезвость Фото:

На дорогах Курганской области в ближайшие два дня сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей на трезвость. Перед майскими праздниками Госавтоинспекция региона переводится на усиленный режим работы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«30 апреля и 1 мая 2022 года на территории области состоится профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. Сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей на предмет управления транспортом в состоянии опьянения», — указано в сообщении.

В ГИБДД планируют задействовать для проверок максимально возможное количество личного состава. Рейды будут проводиться не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения. В ведомстве напоминают, что для пьяных водителей предусмотрены штрафы в 30 тысяч рублей и лишение прав. Такое же наказание грозит тем водителям, кто откажется от прохождения медосвидетельствования.

«В преддверии майских праздников автоинспекторы Зауралья переведены на усиленный режим несения службы», — отмечают в ГИБДД. В Кургане нарушителей правил дорожного движения будут вычислять, в том числе, при помощи экипажей скрытого надзора.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

На дорогах Курганской области в ближайшие два дня сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей на трезвость. Перед майскими праздниками Госавтоинспекция региона переводится на усиленный режим работы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «30 апреля и 1 мая 2022 года на территории области состоится профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. Сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей на предмет управления транспортом в состоянии опьянения», — указано в сообщении. В ГИБДД планируют задействовать для проверок максимально возможное количество личного состава. Рейды будут проводиться не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения. В ведомстве напоминают, что для пьяных водителей предусмотрены штрафы в 30 тысяч рублей и лишение прав. Такое же наказание грозит тем водителям, кто откажется от прохождения медосвидетельствования. «В преддверии майских праздников автоинспекторы Зауралья переведены на усиленный режим несения службы», — отмечают в ГИБДД. В Кургане нарушителей правил дорожного движения будут вычислять, в том числе, при помощи экипажей скрытого надзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...