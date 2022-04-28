Курганские гаишники устроят массовые проверки водителей

В ГИБДД предупредили курганцев о предстоящих сплошных проверках водителей на трезвость Фото: Анна Майорова © URA.RU

На дорогах Курганской области в ближайшие два дня сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей на трезвость. Перед майскими праздниками Госавтоинспекция региона переводится на усиленный режим работы. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«30 апреля и 1 мая 2022 года на территории области состоится профилактическое мероприятие „Нетрезвый водитель“. Сотрудники ГИБДД проведут сплошные проверки водителей на предмет управления транспортом в состоянии опьянения», — указано в сообщении.

В ГИБДД планируют задействовать для проверок максимально возможное количество личного состава. Рейды будут проводиться не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения. В ведомстве напоминают, что для пьяных водителей предусмотрены штрафы в 30 тысяч рублей и лишение прав. Такое же наказание грозит тем водителям, кто откажется от прохождения медосвидетельствования.

«В преддверии майских праздников автоинспекторы Зауралья переведены на усиленный режим несения службы», — отмечают в ГИБДД. В Кургане нарушителей правил дорожного движения будут вычислять, в том числе, при помощи экипажей скрытого надзора.