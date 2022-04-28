В выходные в ЯНАО придет потепление

29 апреля 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

В воскресенье обещают +12 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Синоптики обещают потепление в ЯНАО на выходные. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье столбики термометров поднимутся до +12 градусов. В субботу днем температура достигнет +9 градусов, ночью по западным районам понизится до -4, а в других районах до -15 градусов. Местами пройдет снег с дождем, а порывы северо-западного ветра достигнут 17 метров в секунду. В воскресенье потеплеет до +12 градусов. Ночью температура понизится до -9, а при прояснении до -15. Местами также ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, местами порывы до 16 метров в секунду. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Синоптики обещают потепление в ЯНАО на выходные. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье столбики термометров поднимутся до +12 градусов. В субботу днем температура достигнет +9 градусов, ночью по западным районам понизится до -4, а в других районах до -15 градусов. Местами пройдет снег с дождем, а порывы северо-западного ветра достигнут 17 метров в секунду. В воскресенье потеплеет до +12 градусов. Ночью температура понизится до -9, а при прояснении до -15. Местами также ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, местами порывы до 16 метров в секунду.