28 апреля 2022
27 апреля 2022

В выходные в ЯНАО придет потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливая погода. Тюмень, погода, почки, весна, почки распускаются
В воскресенье обещают +12 градусов Фото:

Синоптики обещают потепление в ЯНАО на выходные. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

В субботу днем температура достигнет +9 градусов, ночью по западным районам понизится до -4, а в других районах до -15 градусов. Местами пройдет снег с дождем, а порывы северо-западного ветра достигнут 17 метров в секунду.

В воскресенье потеплеет до +12 градусов. Ночью температура понизится до -9, а при прояснении до -15. Местами также ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, местами порывы до 16 метров в секунду.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей».

Синоптики обещают потепление в ЯНАО на выходные. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье столбики термометров поднимутся до +12 градусов. В субботу днем температура достигнет +9 градусов, ночью по западным районам понизится до -4, а в других районах до -15 градусов. Местами пройдет снег с дождем, а порывы северо-западного ветра достигнут 17 метров в секунду. В воскресенье потеплеет до +12 градусов. Ночью температура понизится до -9, а при прояснении до -15. Местами также ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, местами порывы до 16 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...