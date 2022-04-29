Над Красной площадью 9 мая пролетит «самолет судного дня»

29 апреля 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Авиация 9 мая раскрасит небо в цвета флага России Фото: Антон Белицкий © URA.RU В параде на Красной площади в Москве 9 мая задействуют самолет «судного дня» Ил-80, истребители Су-57 и самолеты МиГ-31. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В небе над российской столицей пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 „Белый лебедь“ в паре с воздушным танкером Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31 и новейшие самолеты пятого поколения Су-57, фронтовые и дальние бомбардировщики Су-24 и Ту-22М3, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26», — сообщается на сайте Минобороны РФ. Летчики истребителей МиГ-29СМТ выстроятся в порядковый строй в виде буквы «Z» в поддержку спецоперации РФ на Украине. Также сообщается, что экипажи штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета российского триколора. В шествии по Красной площади будут участвовать 11 тысяч человек и 131 единица военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов, передает «Ридус». Генеральная репетиция парада в Москве запланирована на 7 мая, отмечает Life . Воздушные командные пункты называют самолетами «судного дня», потому что их можно применять в случае ядерной войны, когда будут уничтожены наземные структуры управления. Ранее в Минпромторге сообщили о разработке нового самолета «судного дня», который сможет заменить Ил-80. Его могут создать на основе пассажирского Ил-96. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В параде на Красной площади в Москве 9 мая задействуют самолет «судного дня» Ил-80, истребители Су-57 и самолеты МиГ-31. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В небе над российской столицей пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 „Белый лебедь“ в паре с воздушным танкером Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31 и новейшие самолеты пятого поколения Су-57, фронтовые и дальние бомбардировщики Су-24 и Ту-22М3, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26», — сообщается на сайте Минобороны РФ. Летчики истребителей МиГ-29СМТ выстроятся в порядковый строй в виде буквы «Z» в поддержку спецоперации РФ на Украине. Также сообщается, что экипажи штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета российского триколора. В шествии по Красной площади будут участвовать 11 тысяч человек и 131 единица военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов, передает «Ридус». Генеральная репетиция парада в Москве запланирована на 7 мая, отмечает Life. Воздушные командные пункты называют самолетами «судного дня», потому что их можно применять в случае ядерной войны, когда будут уничтожены наземные структуры управления. Ранее в Минпромторге сообщили о разработке нового самолета «судного дня», который сможет заменить Ил-80. Его могут создать на основе пассажирского Ил-96.