ВСУ ударили по предприятию в Брянской области
ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по территории агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области. В результате атаки один сотрудник предприятия получил контузию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ „Мираторг“ в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил контузию» — написал Богомаз в своем telegram-канале.
Он отметил, что пострадавшему работнику предприятия была незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь. Глава региона также назвал произошедшее очередным варварским преступлением.
Это уже второе нападение на агропромышленный холдинг «Мираторг» в селе Хоромное за последние сутки. Накануне ВСУ также ударили по предприятию, в результате атаки один и сотрудников был ранен. Медицинская помощь была оказана ему на месте.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
