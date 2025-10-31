Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ВСУ ударили по предприятию в Брянской области

31 октября 2025 в 17:46
ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по территории агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области. В результате атаки один сотрудник предприятия получил контузию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ „Мираторг“ в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил контузию» — написал Богомаз в своем telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшему работнику предприятия была незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь. Глава региона также назвал произошедшее очередным варварским преступлением.

Это уже второе нападение на агропромышленный холдинг «Мираторг» в селе Хоромное за последние сутки. Накануне ВСУ также ударили по предприятию, в результате атаки один и сотрудников был ранен. Медицинская помощь была оказана ему на месте. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

