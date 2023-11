Как блогер Шабутдинов прославился на продаже бизнес-курсов

МВД РФ подтвердили информацию о задержании Шабутдинова

Аяз Шабутдинов обвиняется в мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ряде СМИ прошла информация о задержании блогера-коуча Аяза Шабутдинова. Ее подтвердили в МВД РФ. Он известен тем, что продает бизнес-курсы, которые, с его слов, помогут участникам стать миллионерами. При этом стоимость некоторых тренингов может составлять до пяти миллионов рублей. URA.RU рассказывает, кто такой Аяз Шабутдинов и почему вокруг него сформировалась репутация инфомошенника. Краткая биография Шабутдинова Аяз Шабутдинов родился в Ижевске 21 октября 1991 года. По его словам, он рос в «глубоко религиозной» семье. В возрасте четырех лет переехал с родителями в поселок Куеда Пермского края. В настоящий момент его отец — предприниматель, занимающийся производством безалкогольных напитков. Мать является гендиректором в одной из фирм, учрежденных отцом Аяза. При этом сам блогер-миллионник заявлял, что рос в семье практически без дохода. Первые шаги в бизнесе Когда Аязу Шабутдинову исполнилось 14 лет, он попросил у отца финансовую поддержку, чтобы начать торговать на рынке. Несмотря на слова коуча о том, что его семья имела низкий доход, деньги от отца он получил, чтобы начать торговать сладостями и игрушками на рынке. На следующий год Шабутдинов переехал от родителей в Ижевск, где имелась свободная квартира родителей. «Свобода у меня в крови», — говорил Аяз Шабутдинов. По его словам, после переезда родители ему почти не помогали. Максимум поддержки с его слов — 3000 рублей в месяц. В старших классах гимназии, где Шабутдинов учился после переезда, будущий блогер искал различные источники дохода: был ведущим на мероприятиях, писал стихи за деньги. Также Шабутдинов говорил о том, что в студенческие годы он отметился сотрудничеством с компаниями, связанных с организацией мероприятий и рядом других. Основные бизнес-идеи Шабутдинова В 2012 году родители попросили Шабутдинова помочь с проблемами в семейном бизнесе (производство безалкогольных напитков). Тогда молодой человек стал «директором по развитию» фирмы родителей. По словам блогера, благодаря ему месячная прибыль отцовского бизнеса увеличилась в четыре раза — до 1,2 миллиона рублей. Шабутдинов продвигался через соцсети, а именно — VK. Во время рабочей поездки в Екатеринбург начинающего предпринимателя удивила концепция хостелов. В Ижевске такого не было, и Шабутдинов решил занять эту нишу. Так, в городе появился Like Hostel. Он представлял собой четырехкомнатную квартиру с двухъярусными кроватями. Вскоре нашлись инвесторы и новые отели появились в других городах по франшизе. Вторая крупная бизнес идея — создание сети кофеен Coffee Like. Далее под брендом Like реализовывались различные проекты — от сети пиццерий, до барбершопов и рекламных агентств. В разное время Шабутдинов являлся учредителем 43 организаций. Но к 2023 году осталось две ООО — «Лайк Центр» и «Нэймс-Екатеринбург». Создание образовательных центров Первый бизнес-курс «Like Бизнес» Шабутдинов запустил в 2015 году. Тогда он позиционировал его как центр поддержки предпринимателей. Далее он начал называть этот курс образовательной площадкой для предпринимателей. Они проводились на базе организации «Лайк Центр». К 2018 году образовательные центры Like появились в 241 российском городе. На сайте «Лайк Центра» говорится, что обучение подойдет как начинающим, так и опытным бизнесменам. Там можно заказать как бесплатные, так и платные курсы. Самый дорогой обучающий премиум-пакет — МсА, он стоит 1,5 млн рублей. Также отмечалось, что один из его курсов стоил до пяти миллионов рублей. Шабутдинов заявляет, что после прохождения курса можно стать мировым лидером. В 2021 году «Лайк Центр» был лидером в сегменте бизнес-образования. По информации за 2022 год, годовая выручка Шабутдинова составляет 991 миллионов рублей. Скандалы на фоне инфомошенничества Многие в интернете называли бизнес-курсы Шабутдинова «сектой» и «промывкой мозгов». В отзывах часто говорили, что Аяз дает недостоверную информацию в рамках своих курсов. Говорили, что он копирует приемы других скандальных представителей информационного бизнеса. Лидер рок-группы «Пилигрим» и владелец девелоперской компании «Экоофис» Андрей Ковалев в 2019—2022 годах выпускал целую серию видео и текстовых постов, в которых называл Аяза мошенником и «инфоцыганом». Шабутдинов подал в суд иск о защите деловой репутации и выиграл. В октябре 2023 года на Шабутдинова и его компанию «Like Центр» подал в суд инвестор из Свердловской области после неудачной сделки. А летом 2023 года предприниматель из Ростова Семен Бойко пропал после того, как заявил на всю страну, что Шабутдинов — мошенник. Спустя неделю Семен нашелся живым, но сообщил, что больше не будет публично разоблачать Шабутдинова. Бизнес-коуч также становился участником журналистского расследования Ксении Собчак, которая разоблачала блогеров, продающих «курсы из ничего». Она обвинила в «инфоцыганстве» многих известных блогеров. В их число также попала и организатор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая с апреля находится под следствием за неуплату налогов. Задержание Аяза Шабутдинова Аяз Шабутдинов, по информации нескольких СМИ был задержан в Москве 3 ноября. При этом представители «Like Центр» в разговоре с RT опровергли информацию, назвав ее фейком. Сам центр продолжает принимать заявки на будущие курсы. Спустя время МВД России опубликовало видео с задержанием и допросом блогера и бизнес-коуча. Его задержали по подозрению в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. Telegram-канал Shot уточнил, что Шабутдинов был задержан после того, как на него подала судебный иск недовольная клиентка. Она не смогла вернуть деньги за курс, который отказалась проходить. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о коуче, как о «самом крупном инфомошенником в стране».

