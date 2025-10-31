Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Умер режиссер культовой комедии «Самая обаятельная и привлекательная»

31 октября 2025 в 18:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На момент смерти Бежанову было 85 лет

На момент смерти Бежанову было 85 лет

Фото: Кадр из фильма «Тайны советского кино», ТВЦ, 2010-2015

Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов. Ему было 85 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 86-м году умер Геральд Суренович Бежанов — режиссер игрового кино, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России», — говорится в сообщении организации. Оно опубликовано в telegram-канале.

Геральд Бежанов начал режиссерскую карьеру на киностудии «Арменфильм» с полнометражной картины «Желтый тондыр». С 1975 года он работал на «Мосфильме».

Продолжение после рекламы

Всесоюзную известность получил в 1985 году благодаря комедии «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли. Примечательный факт: за реплику «Ты что, с Урала?» в данной картине режиссеру с соавтором пришлось извиниться перед первым президентом России Борисом Ельциным и включить в фильм «Где находится нофелет?» комплименты в адрес уральцев.

В 1988 году он организовал и возглавил творческое объединение развлекательного кино. Являлся автором и соавтором сценариев к своим фильмам, среди которых «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Вход через окно», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой» и «Адель».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал