Умер режиссер культовой комедии «Самая обаятельная и привлекательная»

На момент смерти Бежанову было 85 лет Фото: Кадр из фильма «Тайны советского кино», ТВЦ, 2010-2015

Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов. Ему было 85 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 86-м году умер Геральд Суренович Бежанов — режиссер игрового кино, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России», — говорится в сообщении организации. Оно опубликовано в telegram-канале.

Геральд Бежанов начал режиссерскую карьеру на киностудии «Арменфильм» с полнометражной картины «Желтый тондыр». С 1975 года он работал на «Мосфильме».

Всесоюзную известность получил в 1985 году благодаря комедии «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли. Примечательный факт: за реплику «Ты что, с Урала?» в данной картине режиссеру с соавтором пришлось извиниться перед первым президентом России Борисом Ельциным и включить в фильм «Где находится нофелет?» комплименты в адрес уральцев.