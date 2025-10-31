Главред URA.RU: Денис Аллаяров не имеет отношения к делу бизнесмена Боброва

Главред URA.RU Диана Козлова: Аллаяров не связан с делом бизнесмена Боброва Фото: Илья Московец © URA.RU

Редакция URA.RU предполагает, что дело Дениса Аллаярова могло быть частью процесса против бизнесмена Алексея Боброва и бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Но Денис не мог дать на них показания, поскольку не имел к ним отношения. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал» сообщила главный редактор URA.RU Диана Козлова.

«Действительно, внутри редакции есть версия, что, расследуя большое дело против Боброва и Чемезова, следствие считало, что что-то делалось и нашей свердловской редакцией. Но, как мы видим по процессам, что схемы обвинения строятся на показаниях региональных министров, а не журналистов. Редакция агентства никакими вещами, которые сейчас звучат в адрес Алексея Боброва, не занималась», — объяснила она.

Также главред издания уточнила, что Дениса Аллаярова и его руководителя Игоря Сергеева приватно спрашивали про Боброва. «Но сейчас ясно, что Аллаяров никакого отношения не имел с самого начала. Мы хотим, чтобы Денис вернулся домой», — поделилась она.

Денис был задержан 5 июня по подозрению в получении информации о криминале в Свердловской области, за которую он якобы платил своему родному дяде — бывшему начальнику угрозыска ОП №10 Андрею Карпову. Позже выяснилось, что именно он дал показания против Дениса. По мнению адвокатов, дядя оговорил племянника для облегчения собственного положения, ведь ему вменяют нарушение двух статей Уголовного кодекса, среди которых — получение взятки. За время расследования никаких доказательств вины Аллаярова, в том числе ключевого — факта передачи денег — не было обнаружено.

Дело строится лишь на словах Карпова. С его слов, ему были переданы 120 тысяч рублей. В эту сумму вошли деньги, которые Денис переводил в течение года своей бабушке на лечение. При этом Карпов менял показания против Дениса как минимум дважды.