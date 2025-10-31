Поиски пропавшего в Босфоре российского пловца прекращены: что известно об исчезновении Николая Свечникова

Следствие по делу пропажи пловца Свечникова продолжается Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Активная фаза поисково-спасательной операции российского пловца Николая Свечникова, пропавшего 24 августа 2025 года во время 37-го Межконтинентального заплыва через Босфор, прекращена. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле. Следствие по делу продолжается, поскольку существенных улик, подтверждающих гибель спортсмена, не обнаружено.

Когда пропал спортсмен

Свечников исчез 24 августа. Профессиональный пловец не сумел завершить заплыв через пролив Босфор в Стамбуле. Преодолев расстояние от 500 до 600 метров, спортсмен скрылся из поля зрения наблюдателей.

Заслуженный мастер спорта, обладатель мирового рекорда по плаванию Николай Скворцов высказал предположение, что мужчину могло отнести течением. Знакомая Свечникова предполагает, что пловец мог потерять сознание.

Турецкие спасательные службы рассматривают две основные версии исчезновения Николая Свечникова: либо российский спортсмен утонул, либо сразу после старта выбрался на берег и избавился от браслета с чипом, предназначенного для фиксации времени входа в воду, сообщило Hurriyet.

Зона поисковых работ по обнаружению Свечникова достигала акватории Мраморного моря. В поисковой операции участвовала также организация Красного Креста.

Семья спортсмена предлагает миллион рублей за информацию

Близкие Николая Свечникова учредили вознаграждение в размере миллиона рублей для того, кто сможет обнаружить его местонахождение. Мать исчезнувшего Галина Свечникова лично отправилась в Стамбул для возобновления поисковых мероприятий. «Мы объявили награду в миллион рублей тому, кто найдет моего сына. Надеемся, что появятся новые очевидцы благодаря огласке», — сказала Свечникова.

Центральным событием ее визита стала беседа с пожилым турецким пловцом, который заявил, что являлся последним человеком, видевшим Николая в живых. По утверждению очевидца, он обратился к российскому спортсмену с предостережением «Не туда плывешь», однако Свечников лишь отмахнулся и продолжил движение в неустановленном направлении.

По итогам продолжительной встречи, прошедшей 29 октября, у Свечниковой сформировалось устойчивое убеждение в том, что турецкий гражданин сознательно дезинформирует их. Согласно ее заявлению, у родственников возникли основания полагать, что свидетель, которому, как отмечается, свойственно стремление к повышенному вниманию, умышленно создает путаницу в расследовании. Он представил две основные версии: якобы Николай Свечников скрывается от мобилизации в рамках СВО и кредиторов, либо переехал в Турцию к другой семье.

Мать пловца решительно опровергает эти предположения, характеризуя их как абсурдные. Она акцентирует внимание на том, что ее сын являлся состоявшимся человеком, руководил собственной школой плавания BeSwim в московском районе Крылатское, и у него отсутствовали какие-либо причины для подобного исчезновения. В столице его ожидали супруга Антонина и малолетняя дочь.

Предположение о том, что спортсмен скрылся сознательно, представляется родственникам нелогичным. В гостинице, где он проживал, сохранились все его личные вещи, в том числе заграничный паспорт. Его мать выражает недоумение относительно того, каким образом человек, намеревавшийся построить новую жизнь, мог оставить столь важные документы.

Положение дел осложняется тем фактом, что видеоматериалы с события отсутствуют. Невзирая на широкое освещение заплыва в СМИ и наличие на побережье Босфора заведений общественного питания, оснащенных камерами видеонаблюдения, представители организации заявляют об отсутствии записей. По их словам, существующие материалы были изъяты и не передаются семьям пострадавших.

Прекращение поисков пловца

После пропажи российского спортсмена при невыясненных обстоятельствах в ходе 37-го Межконтинентального заплыва через Босфор 24 августа дипломатическое ведомство незамедлительно обратилось с соответствующими запросами в уполномоченные органы Турецкой Республики. Сейчас активная стадия поисково-спасательных мероприятий завершена, вместе с тем расследование инцидента продолжается, поскольку значимых доказательств, которые могли бы подтвердить гибель Свечникова, до настоящего времени обнаружено не было, отметили в генконсульстве.