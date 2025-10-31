Путин поставил «оборонке» задачу под грифом «совершенно секретно»

Президент Владимир Путин обсудил обеспечение ритмичной работы ОПК Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин обозначил перед «оборонкой» ряд задач, помеченных грифом «совершенно секретно». На совещании с постоянными членами Совета Безопасности 31 октября он предложил обсудить в закрытом режиме работу оборонно-промышленного комплекса. Верховный главнокомандующий управляет стратегией развития всего ОПК, большинство тем в этой области — гостайна, но можно описать их основное содержание, объяснил URA.RU военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«У нас несколько вопросов. Один из них — это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса», — обозначил президент тему совещания. Ее обсуждение проходило уже за закрытыми дверями.

Верховный главнокомандующий решил основные текущие вопросы по «оборонке» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Путин управляет не только вооруженными силами, но и фактически определяет стратегию развития ОПК, отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Несмотря на закрытость совещания, можно обозначить основные контуры обсуждения.

«На совещании поднимались вопросы, являющиеся государственной тайной: какие заводы какую продукцию производят и в каком количестве, какие логистические связи должны быть установлены, на чем должен быть акцент, какая техника показала себя хорошо — количество таких образцов увеличивают, какую-то технику наоборот снимают с производства. Это все рабочие и важные вопросы, которые решаются Верховным главнокомандующим», — заявил Кнутов.

Атаки БПЛА на промышленные предприятия — лишь часть обсуждения на совещании Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Примечательно, что 28 октября в Нижним Новгороде прошло выездное совещание секретаря Совбеза Сергея Шойгу. На нем обсудили рост числа и массированности атак украинских БПЛА по предприятиям. По мнению Кнутова, это два разных совещания, дублировать их не было бы смысла, к тому же, атаки ВСУ по предприятиям ОПК — узкий вопрос, а Путин занимается более глобальными задачами. Тем не менее это могло стать одной из многочисленных тем сегодняшнего обсуждения с участием президента.

При этом, еще год назад было понятно, что количество ударов украинской беспилотной авиации будет расти, поэтому неожиданности здесь нет, продолжил Кнутов. Владимир Зеленский открыто заявлял о планах произвести 30 тысяч БПЛА и три тысячи крылатых ракет, напомнил собеседник URA.RU. Вопрос состоит в совершенствовании системы противовоздушной обороны, в разработке новых комплексов, которые могли бы бороться с беспилотниками эффективно.