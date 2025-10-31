Луна встретится с Сатурном и Нептуном: как повлияет на жизнь и где посмотреть

Уже скоро на ночном небе Луна соединится с Сатурном Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В начале ноября почти полная Луна окажется рядом с Сатурном и Нептуном. Это редкое астрономическое явление совпадает с мощными астрологическими энергиями, способными повлиять на наше настроение, интуицию и даже профессиональные успехи. О том, как увидеть и сфотографировать Луну рядом с Сатурном, а также как звезды повлияют на нашу жизнь — в материале URA.RU.

Когда Луна встретится с Сатурном

Вечером 1 и 2 ноября 2025 года на небе произойдет редкое зрелище: почти полная Луна сблизится с Сатурном и Нептуном, образуя на небосводе красивый небесный треугольник. В зависимости от вашего местоположения, лучшее время для наблюдения — с 18:00 до 22:00 по местному времени.

Красивое ночное небо можно будет увидеть ночью 1 и 2 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Чтобы увидеть треугольник, жителям Северного полушария стоит смотреть в сторону юго-запада вечером 1 ноября. Тем, кто находится в Южном полушарии, 2 ноября нужно смотреть на северо-северо-восток.

Продолжение после рекламы

Для того, чтобы увидеть Луну и Сатурн рядом, достаточно взглянуть на небо после того, как глаза привыкнут к темноте. Даже невооруженным глазом получится заметить близость спутника и планеты. А Нептун увидеть без бинокля или телескопа не получится.

Как увидеть и сфотографировать

Чтобы насладиться событием, достаточно просто выйти на улицу после заката и дать глазам привыкнуть к темноте. Даже невооруженным глазом можно будет заметить Луну и Сатурн. А вот для того, чтобы обнаружить Нептун, придется взять бинокль. Идеальным выбором будет телескоп, если он у вас есть.

Чтобы сфотографировать звездное небо, используйте штатив и короткую выдержку (1/500–1/125 секунд). ISO держите низким — 100–400, чтобы Луна не «пересветила» кадр. На снимке Сатурн появится в виде небольшой золотистой точки рядом с ярким лунным диском.

Современные смартфоны с режимом астрофотографии тоже справятся. Просто установите телефон на устойчивую поверхность и дайте ему немного времени на фокусировку.

Соединение Луны и Сатурна: мнение астролога

Астролог Борис Зак рассказал URA.RU, что 2 ноября Луна и Сатурн соединятся в знаке Рыб, и это заметно повлияет на наше внутреннее состояние. «Сама Луна в Рыбах делает нас более чувствительными, восприимчивыми к чужим эмоциям и отчасти более эмоциональными. В то же время Луна в Рыбах обостряет нашу интуицию», — отметил астролог.

Астролог считает, что в приближающиеся дни мы станем куда более эмоциональными Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Однако когда Луна в Рыбах соединяется с Сатурном, у людей появляются силы держать эмоции под контролем. При правильном подходе ими можно хорошо управлять: например, стерпеть, когда эмоции могут помешать делу и, наоборот, надавить на жалость, когда это нужно. «Словом, Луна в соединении с Сатурном делает из нас хороших переговорщиков и манипуляторов», — добавил Борис Зак.

Во второй половине дня Луна перейдет в соединение с Нептуном, управителем Рыб. В этот момент эмоции могут вырваться наружу: по словам астролога, не стоит сдерживать слезы или переживания — наоборот, дайте им выход. Это поможет очиститься и восстановить внутренний баланс.