«Настаивал, что денег не было»: главред URA.RU объяснила, какие переводы дядя Аллаярова выдал за взятки

Главред URA.RU Козлова: дядя Аллаярова выдал за взятки переводы для больной бабушки редактора

Бывший начальник угрозыска ОП №10 Андрей Карпов, который приходится родным дядей свердловскому редактору URA.RU Денису Аллаярову, выдал за взятки себе деньги, которыми журналист помогал своей бабушке. При этом он несколько раз менял показания и изначально заявлял, что передавал племяннику информацию без какого-либо вознаграждения. Об этом сообщила главред агентства Диана Козлова в интервью «Коммерсантъ-Урал».

«Насколько мне известно, Карпов дал показания на Дениса Аллаярова еще в апреле, когда против него самого возбудили уголовное дело. Но тогда он сказал, что просто помогал племяннику информацией, и настаивал, что денег не было. После обысков в редакции Карпов внезапно дает на Дениса новые показания. Вечером, когда его задержали, у них с дядей была очная ставка. Там Карпов поменял показания и заявил, что племянник передал ему 20 тысяч рублей», — рассказала Диана Козлова.

Она подчеркнула, что тогда дядя так и не смог вспомнить, каким образом и когда Денис передал ему деньги. Он смог лишь указать примерный период — с 1 февраля по 1 марта 2025 года.

«Потом наступает июль, и Андрей Карпов внезапно вспоминает про еще 100 тысяч рублей. Как выяснили адвокаты, в эту сумму вошли 80 тысяч, которые Денис переводил бабушке на протяжении целого года, и 20 тысяч — тете. Это, как объясняла его сестра, мама Дениса, была материальная помощь его бабушке. Но показания мамы Дениса Аллаярова оказались принимать», — поделилась Козлова.

После показаний дяди в изоляторе оказался Аллаяров, и находится он там уже почти полгода. За это время следствие не нашло никаких доказательств, подтверждающих вину свердловского редактора URA.RU, в том числе главного — факта передачи денег. Все обвинение строится лишь на словах дяди, который был отпущен под домашний арест.