В РСПП описали дальнейшую судьбу ключевой ставки

Ключевая ставка может снизиться, рассказал Шохин Фото: Роман Наумов © URA.RU

В 2025 году можно ожидать снижения ключевой ставки до 16% и по 0,5 процентного пункта в квартал в 2026 году. Об этом заявил Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Я думаю, половина процентного пункта будет до конца года. Это будет демонстрация того, что ЦБ продолжает цикл снижения. Полпроцентного пункта до конца этого года и по полпроцента в квартал — в следующем году», — заявил Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС. О возможном снижении ключевой ставки глава РСПП рассказал журналистам во время XVIII Веронского евразийского экономического форума.