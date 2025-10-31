В РСПП описали дальнейшую судьбу ключевой ставки
Ключевая ставка может снизиться, рассказал Шохин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В 2025 году можно ожидать снижения ключевой ставки до 16% и по 0,5 процентного пункта в квартал в 2026 году. Об этом заявил Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Я думаю, половина процентного пункта будет до конца года. Это будет демонстрация того, что ЦБ продолжает цикл снижения. Полпроцентного пункта до конца этого года и по полпроцента в квартал — в следующем году», — заявил Александр Шохин. Его слова приводит ТАСС. О возможном снижении ключевой ставки глава РСПП рассказал журналистам во время XVIII Веронского евразийского экономического форума.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что то, что к нейтральной ключевой ставке на уровне 7,5–8,5% Россия может перейти в 2027 году. В следующем году средний уровень ключевой ставки может составить 13–15%.
