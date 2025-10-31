Путин обновил состав Совбеза
В состав Совета Безопасности РФ включен Игорь Руденя
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Президент России Владимир Путин обновил состав Совета Безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В состав Совета Безопасности РФ включен Игорь Руденя в качестве полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. «Включить в состав в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Руденю И.М.», — говорится в указе. Одновременно из состава Совбеза исключен Игорь Краснов, который ранее занимал эту должность.
Игорь Руденя до назначения полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе занимал пост губернатора Тверской области. Он возглавлял регион с 2016 года.
Северо-Западный федеральный округ является одним из стратегически важных регионов России. В его состав входят 11 субъектов федерации, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Калининградскую, Мурманскую и другие области.
