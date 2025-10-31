Генпрокуратура требует лишить депутата Госдумы неприкосновенности

Вороновский представляет в Госдуме Краснодарский край Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Генпрокуратура РФ требует лишить неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Соответствующее представление о даче согласия направил глава надзорного ведомства Александр Гуцан в нижнюю палату парламента.

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД Анатолия Владимировича Вороновского», — говорится на сайте ГД. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.

Материалы направлены в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам. Володин также поручил ознакомить всех парламентариев с представлением генпрокурора.

Анатолий Вороновский представляет в Госдуме Краснодарский край. Он был избран по федеральному округу. Сейчас он входит в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До парламентской карьеры Вороновский работал заместителем губернатора Краснодарского края.