Генпрокуратура требует лишить депутата Госдумы неприкосновенности

31 октября 2025 в 18:00
Вороновский представляет в Госдуме Краснодарский край

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Генпрокуратура РФ требует лишить неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Соответствующее представление о даче согласия направил глава надзорного ведомства Александр Гуцан в нижнюю палату парламента.

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД Анатолия Владимировича Вороновского», — говорится на сайте ГД. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.

Материалы направлены в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам. Володин также поручил ознакомить всех парламентариев с представлением генпрокурора.

Анатолий Вороновский представляет в Госдуме Краснодарский край. Он был избран по федеральному округу. Сейчас он входит в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До парламентской карьеры Вороновский работал заместителем губернатора Краснодарского края.

В 2021 году Госдума лишила неприкосновенности депутата Валерия Рашкина из фракции КПРФ, который подозревался в незаконной охоте на лося. Генпрокуратура РФ посчитала необходимым привлечь депутата к административной ответственности за невыполнение требований о медицинском освидетельствовании и незаконную охоту.

