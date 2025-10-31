Генпрокуратура требует лишить депутата Госдумы неприкосновенности
Вороновский представляет в Госдуме Краснодарский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Генпрокуратура РФ требует лишить неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Соответствующее представление о даче согласия направил глава надзорного ведомства Александр Гуцан в нижнюю палату парламента.
«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД Анатолия Владимировича Вороновского», — говорится на сайте ГД. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.
Материалы направлены в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам. Володин также поручил ознакомить всех парламентариев с представлением генпрокурора.
Анатолий Вороновский представляет в Госдуме Краснодарский край. Он был избран по федеральному округу. Сейчас он входит в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До парламентской карьеры Вороновский работал заместителем губернатора Краснодарского края.
В 2021 году Госдума лишила неприкосновенности депутата Валерия Рашкина из фракции КПРФ, который подозревался в незаконной охоте на лося. Генпрокуратура РФ посчитала необходимым привлечь депутата к административной ответственности за невыполнение требований о медицинском освидетельствовании и незаконную охоту.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.