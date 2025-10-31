Шойгу заявил, что преданность Родине, любовь и милосердие россиян делает страну непобедимой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россию невозможно победить военной силой из-за духовного стержня населяющих ее народов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он объяснил это приверженностью граждан правде и справедливости, милосердию и преданности Родине.

«Духовный стержень нашего общества составляют одни и те же нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками на протяжении столетий», — заявил Шойгу на пленарном заседании международного фестиваля «Народы России и СНГ». Трансляция шла на rutube-канале ФАДН России.

Он также отметил, что на это влияет историческое наследие страны, приверженность российских граждан правде и справедливости, а также такие их качества, как милосердие и любовь. В том числе, ключевую роль играет преданность Отечеству.

Шойгу добавил, что все попытки победить Россию военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство народов. Эти ценности формируют культуру и мировоззрение граждан страны, подчеркнул он.