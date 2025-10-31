Шойгу объяснил, почему Россию невозможно победить
Шойгу заявил, что преданность Родине, любовь и милосердие россиян делает страну непобедимой
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россию невозможно победить военной силой из-за духовного стержня населяющих ее народов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он объяснил это приверженностью граждан правде и справедливости, милосердию и преданности Родине.
«Духовный стержень нашего общества составляют одни и те же нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками на протяжении столетий», — заявил Шойгу на пленарном заседании международного фестиваля «Народы России и СНГ». Трансляция шла на rutube-канале ФАДН России.
Он также отметил, что на это влияет историческое наследие страны, приверженность российских граждан правде и справедливости, а также такие их качества, как милосердие и любовь. В том числе, ключевую роль играет преданность Отечеству.
Шойгу добавил, что все попытки победить Россию военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство народов. Эти ценности формируют культуру и мировоззрение граждан страны, подчеркнул он.
В 2023 году глава государства Владимир Путин объяснил, почему считает Россию непобедимой. На открытом уроке 1 сентября он поделился воспоминанием о письме своего деда, который потерял жену во время Великой Отечественной войны. В письме дед говорил сыну о последних словах матери и дал ему наказ: «бейте этих гадов». Путин отметил, что это отражает внутреннюю любовь и ценности, которые лежат в основе общества. Он подчеркнул, что понимание такого духа народа помогло победить в войне и делает Россию.
