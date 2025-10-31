Лукашенко назвал оппозиционера Протасевича сотрудником разведки
31 октября 2025 в 18:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Роман Протасевич, ранее причислявшийся к оппозиции, работает в структурах белорусской разведки. Соответствующее заявление президент сделал в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.
