Замучала совесть: украденный 60 лет назад из венского собора череп вернули по почте

Шестьдесят лет назад молодой турист из Германии тайком вынес из катакомб венского собора Святого Стефана человеческий череп. Теперь, уже на закате жизни, мужчина решил избавиться от тяжести вины и вернуть украденное, пишет немецкая газета Bild. Пакет с останками и письмом раскаяния неожиданно оказался на столе у архивариуса собора.

Посылка с сюрпризом

Архивариус венского собора Святого Стефана Франц Цехетнер был поражен, когда среди обычной корреспонденции увидел странную коробку без обратного адреса. «Когда я открыл ее, то увидел настоящий человеческий череп. Это был не розыгрыш — внутри лежало письмо с извинениями», — передает Bild.

Отправителем оказался гражданин Германии, который признался, что совершил кражу почти 60 лет назад. Тогда он был молодым туристом, пришедшим на экскурсию по катакомбам. В письме он сообщил, что когда был молод, украл этот череп, но теперь, когда жизнь клонится к закату, захотелось «очистить совесть».

По словам сотрудников собора, установить, кому принадлежали эти останки, уже невозможно: большинство тел, покоящихся в катакомбах, датируются XVIII веком.

Чем известен Собор Святого Стефана

Собор Святого Стефана — не только главный католический храм Австрии, но и национальный символ Вены. Его посещают более шести миллионов человек ежегодно.

Собор уцелел при бомбардировках Второй мировой войны, выдержал первые дни Венской операции советских войск (2 апреля 1945) и приказ немецкой артиллерии уничтожить центр города, который не был выполнен. 12 апреля 1945 года мародеры подожгли лавки, огонь перекинулся на собор. Кровля рухнула, колокол «Пуммерин» упал и разбился, интерьеры и орган фирмы «Walcker» сгорели, но кафедры и реликвии сохранились благодаря кирпичным саркофагам.

Собор возродили усилиями добровольцев. К 19 декабря 1948 года над главным нефом появилась кровля. 23 апреля 1952 года, в честь 689-летия собора, возобновились богослужения. Полное восстановление завершилось в 1960 году.

Под восточной частью собора и рядом стоящими домами находятся катакомбы — древнее подземное кладбище. В 1732 году император Карл VI запретил захоронения на старых кладбищах внутри городских стен. Поэтому в XVIII веке умерших стали хоронить под землей.

До того как в 1783 году Иосиф II ввел полный запрет на подземные могилы, под собором святого Стефана было погребено около 11 тысяч человек. Название «катакомбы», происходящее из греческого языка, эти подземелья получили только в XIX веке. Даже сегодня в подземном епископском склепе продолжают хоронить высших иерархов австрийской церкви (последнее захоронение состоялось в 2004 году).

Похожий случай

История немецкого туриста оказалась не единственной в своем роде. Несколько дней назад другая гражданка Германии вернула в Грецию фрагмент античной колонны, который увезла домой еще в 1960-х годах.

Как сообщили в греческом Министерстве культуры, речь шла о капители — венчающей части колонны из здания Леонидеон в Олимпии, датируемого IV веком до н. э. Женщина передала артефакт властям спустя шесть десятилетий, объяснив свой поступок желанием поступить «правильно, пусть и с опозданием».