«Акция устрашения»: главред URA.RU Козлова раскрыла подробности обысков в редакции
Главред URA.RU Диана Козлова: из офиса не выпускали беременную девушку
Фото: Илья Московец © URA.RU
Обыски в головном офисе URA.RU в Екатеринбурге, которые прошли 5 июня, редакция расценивает как акцию устрашения. Об этом сообщила главный редактор информагентства Диана Козлова в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал».
«Конечно, мы трактуем обыски как акцию устрашения. Сами видите: мы сидим не в бункере, а за стеклянной дверью, внизу даже турникет открыт — просто потому, что над нами находится школа немецкого языка и детям туда нужно ходить. Поэтому к нам можно зайти совершенно спокойно. На видео „анонимных источников“ очень странно выглядело, как беспрепятственного оперативники заходят с кувалдой и ломом», — отметила Диана Козлова.
Она поделилась, что во время обысков журналистов согнали в одно помещение и запретили его покидать. Журналистам не разрешали даже поесть.
«Отдельный эпизод — то, как не выпускали из офиса беременную сотрудницу отдела кадров, которая через две недели готовилась уходить в декрет. До смерти перепуганную женщину на позднем сроке охранял оперативник с ломом. Конечно, ей стало плохо. Она была эмоционально раскручена до предела, и выпустили ее только после того, как кадры с этим разлетелись по СМИ», — продолжила Козлова.
Кроме того, во время обысков люди в масках спрашивали у сотрудников, поддерживают ли они ВСУ. «Поэтому все, что здесь происходило, вызывает большие вопросы. Прежде всего — зачем к нам было заходить, как к ОПГ», — сказала она.
Июньские обыски в URA.RU парализовали работу редакции более чем на 5 часов: сотрудники агентства находились без связи, у редакции также забрали ключи от серверной, где «технические специалисты» проводили неизвестные работы. В начале обысков люди в масках силой отобрали телефон у главного редактора агентства Дианы Козловой, не дав ей связаться с адвокатами. Позднее у нее зафиксировали ушибы. Параллельно обыски шли и дома у нескольких сотрудников, в том числе — у Дениса Аллаярова, которого задержали в тот же день.
На данный момент Денис находится в СИЗО уже почти полгода. Его обвиняют в даче взятки родному дяде — экс-полицейскому Андрею Карпову, который предоставлял ему сведения о криминальной обстановке в Свердловской области. Позже стало известно, что именно дядя дал показания против Аллаярова, заявив, что он получал от него деньги. Защита считает, что Карпов оговорил племянника с целью смягчения собственного положения — сам дядя проходит обвиняемым по двум статьям УК, в том числе о получении взятки. Позже Карпов как минимум дважды менял свои показания.
