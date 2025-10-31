Дмитриев анонсировал крупные проекты РФ и Китая на триллионы рублей

Дмитриев заявил, что совместно с китайскими партнерами РФПИ уже реализовал более 50 проектов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и Китай в настоящий момент прорабатывают 86 совместных проектов на общую сумму 18 триллионов рублей. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.





«В настоящий момент на рассмотрении Комитета и Комиссии находится 86 проектов на общую сумму 18 трлн рублей», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. Он также добавил, что в ходе 10-го заседания Российско-китайского комитета предпринимателей, соорганизатором которого выступил РФПИ, ему удалось обсудить вместе с коллегами новые направления сотрудничества в промышленности, нефтехимии, металлургии, сельском хозяйстве и производстве удобрений.