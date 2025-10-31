Дмитриев анонсировал крупные проекты РФ и Китая на триллионы рублей
Дмитриев заявил, что совместно с китайскими партнерами РФПИ уже реализовал более 50 проектов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия и Китай в настоящий момент прорабатывают 86 совместных проектов на общую сумму 18 триллионов рублей. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«В настоящий момент на рассмотрении Комитета и Комиссии находится 86 проектов на общую сумму 18 трлн рублей», — написал Дмитриев в своем telegram-канале. Он также добавил, что в ходе 10-го заседания Российско-китайского комитета предпринимателей, соорганизатором которого выступил РФПИ, ему удалось обсудить вместе с коллегами новые направления сотрудничества в промышленности, нефтехимии, металлургии, сельском хозяйстве и производстве удобрений.
По словам Дмитриева, за 10 лет существования площадка, созданная при Межправительственной Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, стала одним из ключевых инструментов взаимодействия между бизнесом двух стран. Совместно с китайскими партнерами фонд уже реализовал более 50 проектов с общим объемом инвестиций свыше 800 миллиардов рублей. Дмитриев назвал это результатом системной долгосрочной работы по укреплению экономических связей между Россией и Китаем.
