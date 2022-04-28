Днем 29 апреля в Москве пройдет внеплановое заседание федерального оргкомитета Универсиады, которая должна была пройти в Екатеринбурге с 8-го по 19 августа 2023 года. По словам источника URA.RU, поводом стало заявление Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе сроков Универсиады-2023.
«Поскольку заявление стало полной неожиданностью, и понимания, что все это значит, пока нет, оргкомитет собирают на срочное совещание с представителями исполкома FISU», — поделился собеседник агентства, близкий к организаторам студенческих игр. Официальные представители дирекции пока не комментируют ситуацию.
О том, что даты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут скорректированы, FISU сообщило утром 29 апреля. Причины такого решения в федерации не уточняли.
Право на проведение Всемирных студенческих игр Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строятся 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ).
Днем 29 апреля в Москве пройдет внеплановое заседание федерального оргкомитета Универсиады, которая должна была пройти в Екатеринбурге с 8-го по 19 августа 2023 года. По словам источника URA.RU, поводом стало заявление Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе сроков Универсиады-2023. «Поскольку заявление стало полной неожиданностью, и понимания, что все это значит, пока нет, оргкомитет собирают на срочное совещание с представителями исполкома FISU», — поделился собеседник агентства, близкий к организаторам студенческих игр. Официальные представители дирекции пока не комментируют ситуацию. О том, что даты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут скорректированы, FISU сообщило утром 29 апреля. Причины такого решения в федерации не уточняли. Право на проведение Всемирных студенческих игр Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строятся 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ).