Оргкомитет Универсиады-2023 собирают на срочное совещание. Из-за странного заявления FISU 29 апреля 2022 в 12:48 Размер текста - 17 + Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге 8—19 августа 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Днем 29 апреля в Москве пройдет внеплановое заседание федерального оргкомитета Универсиады, которая должна была пройти в Екатеринбурге с 8-го по 19 августа 2023 года. По словам источника URA.RU, поводом стало заявление Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе сроков Универсиады-2023. «Поскольку заявление стало полной неожиданностью, и понимания, что все это значит, пока нет, оргкомитет собирают на срочное совещание с представителями исполкома FISU», — поделился собеседник агентства, близкий к организаторам студенческих игр. Официальные представители дирекции пока не комментируют ситуацию. О том, что даты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут скорректированы, FISU сообщило утром 29 апреля. Причины такого решения в федерации не уточняли. Право на проведение Всемирных студенческих игр Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строятся 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» . Днем 29 апреля в Москве пройдет внеплановое заседание федерального оргкомитета Универсиады, которая должна была пройти в Екатеринбурге с 8-го по 19 августа 2023 года. По словам источника URA.RU, поводом стало заявление Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе сроков Универсиады-2023. «Поскольку заявление стало полной неожиданностью, и понимания, что все это значит, пока нет, оргкомитет собирают на срочное совещание с представителями исполкома FISU», — поделился собеседник агентства, близкий к организаторам студенческих игр. Официальные представители дирекции пока не комментируют ситуацию. О том, что даты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут скорректированы, FISU сообщило утром 29 апреля. Причины такого решения в федерации не уточняли. Право на проведение Всемирных студенческих игр Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строятся 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям