Универсиаду-2023 в Екатеринбурге отложили

29 апреля 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

В дирекции Универсиады пока ничего не знают о переносе Фото: Анна Майорова © URA.RU Международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила Универсиаду-2023, которую планировали провести в Екатеринбурге в августе 2023 года. Такое решение 29 апреля принял исполком Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщается на сайте организации. «Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года», — указано в заявлении. Там же говорится, что отменены и все мероприятия под эгидой FISU, запланированные в России и Белоруссии на 2022 год. В дирекции Универсиады-2023 URA.RU заявили, что пока не располагают конкретикой по теме. Заседание исполкома FISU, которое должно было пройти в Екатеринбурге в конце 2022-го, перенесли в Брюссель (Бельгия). Новые сроки Универсиады-2023 пока не известны. Право на проведение Всемирных студенческих игр Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строятся 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ). Ранее полпред президента РФ на Урале Владимир Якушев говорил, что лишение Екатеринбурга Универсиады не повлияет на стройки. Обновлено в 12:19 (уральское время): в первый и второй абзацы внесены изменения Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Международная федерация студенческого спорта (FISU) отложила Универсиаду-2023, которую планировали провести в Екатеринбурге в августе 2023 года. Такое решение 29 апреля принял исполком Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщается на сайте организации. «Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года», — указано в заявлении. Там же говорится, что отменены и все мероприятия под эгидой FISU, запланированные в России и Белоруссии на 2022 год. В дирекции Универсиады-2023 URA.RU заявили, что пока не располагают конкретикой по теме. Заседание исполкома FISU, которое должно было пройти в Екатеринбурге в конце 2022-го, перенесли в Брюссель (Бельгия). Новые сроки Универсиады-2023 пока не известны. Право на проведение Всемирных студенческих игр Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строятся 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ). Ранее полпред президента РФ на Урале Владимир Якушев говорил, что лишение Екатеринбурга Универсиады не повлияет на стройки. Обновлено в 12:19 (уральское время): в первый и второй абзацы внесены изменения