28 апреля 2022

Курганцам рассказали, как спасаться от смога. Список

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Дым в городе. Курган, дым, туман
Для курганцев подготовили список того, что можно и нельзя делать во время задымления Фото:

После увеличения числа пожаров в Кургане и возле него для жителей города подготовили список того, что можно и нельзя делать во время задымления. Информация размещена на сайте областного Управления Роспотребнадзора.

Жителям Кургана советуют:

  • во время сильного задымления на улице использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски из аптек;
  • стараться меньше времени проводить на улице;
  • плотно закрывать окна и двери, затыкая щели влажной тканью или сделать завесы из влажной ткани;
  • намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на дверь, меняя каждые 2-4 часа. Также нужно чаще проводить влажную уборку;
  • обильно пить минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. Детям младшего возраста рекомендуют давать кипяченую воду, а для грудничков нужно увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания;
  • принимать душ;
  • людям с заболеваниями строго следовать рекомендациям врачей;
  • орошать придомовую территорию;
  • не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами;
  • при ухудшении состояния обращаться к врачам.

Горожанам не советуют:

  • надевать контактные линзы, так как во время задымления они могут ухудшить состояние глаз;
  • не заниматься дополнительной физической активностью, потому что во время задымления расходуется больше кислорода.
  • употреблять алкоголь и курить.

Ранее горожане жаловались на проблемы, связанные с задымлением от возникших пожаров. При этом в центре Кургана специалисты не выявили превышений допустимых уровней гигиенических нормативов.

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После увеличения числа пожаров в Кургане и возле него для жителей города подготовили список того, что можно и нельзя делать во время задымления. Информация размещена на сайте областного Управления Роспотребнадзора. Жителям Кургана советуют: Горожанам не советуют: Ранее горожане жаловались на проблемы, связанные с задымлением от возникших пожаров. При этом в центре Кургана специалисты не выявили превышений допустимых уровней гигиенических нормативов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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