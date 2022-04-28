Для курганцев подготовили список того, что можно и нельзя делать во время задымления
После увеличения числа пожаров в Кургане и возле него для жителей города подготовили список того, что можно и нельзя делать во время задымления. Информация размещена на сайте областного Управления Роспотребнадзора.
Жителям Кургана советуют:
- во время сильного задымления на улице использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски из аптек;
- стараться меньше времени проводить на улице;
- плотно закрывать окна и двери, затыкая щели влажной тканью или сделать завесы из влажной ткани;
- намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на дверь, меняя каждые 2-4 часа. Также нужно чаще проводить влажную уборку;
- обильно пить минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. Детям младшего возраста рекомендуют давать кипяченую воду, а для грудничков нужно увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания;
- принимать душ;
- людям с заболеваниями строго следовать рекомендациям врачей;
- орошать придомовую территорию;
- не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами;
- при ухудшении состояния обращаться к врачам.
Горожанам не советуют:
- надевать контактные линзы, так как во время задымления они могут ухудшить состояние глаз;
- не заниматься дополнительной физической активностью, потому что во время задымления расходуется больше кислорода.
- употреблять алкоголь и курить.
Ранее горожане жаловались на проблемы, связанные с задымлением от возникших пожаров. При этом в центре Кургана специалисты не выявили превышений допустимых уровней гигиенических нормативов.
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