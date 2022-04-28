Для курганцев подготовили список того, что можно и нельзя делать во время задымления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После увеличения числа пожаров в Кургане и возле него для жителей города подготовили список того, что можно и нельзя делать во время задымления. Информация размещена на сайте областного Управления Роспотребнадзора.

Жителям Кургана советуют:

во время сильного задымления на улице использовать увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски из аптек;

стараться меньше времени проводить на улице;

плотно закрывать окна и двери, затыкая щели влажной тканью или сделать завесы из влажной ткани;

намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на дверь, меняя каждые 2-4 часа. Также нужно чаще проводить влажную уборку;

обильно пить минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. Детям младшего возраста рекомендуют давать кипяченую воду, а для грудничков нужно увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания;

принимать душ;

людям с заболеваниями строго следовать рекомендациям врачей;

орошать придомовую территорию;

не оставлять без присмотра маленьких детей, особенно в помещениях с открытыми окнами, балконами;

при ухудшении состояния обращаться к врачам.

Горожанам не советуют:

надевать контактные линзы, так как во время задымления они могут ухудшить состояние глаз;

не заниматься дополнительной физической активностью, потому что во время задымления расходуется больше кислорода.

употреблять алкоголь и курить.

Ранее горожане жаловались на проблемы, связанные с задымлением от возникших пожаров. При этом в центре Кургана специалисты не выявили превышений допустимых уровней гигиенических нормативов.