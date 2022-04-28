Курганцы задыхаются от запаха гари

В Кургане утром 29 апреля горожане заметили смог (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторым жителям Кургана стало трудно дышать из-за запаха гари, который они почувствовали утром 29 апреля. Об этом горожане сообщили URA.RU.

«Сегодня у меня глаза опухли, и стало тяжело дышать. Такое состояние у меня возникает во время задымления», — рассказала URA.RU жительница Кургана, пожелавшая остаться анонимной.

Другая горожанка сообщила URA.RU, что у нее сегодня после привкуса гари появился кашель. Еще несколько жителей города сообщили агентству, что тоже почувствовали запах гари и наблюдали смог.

Представители областного Роспотребнадзора провели лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание продуктов горения. «В центре Кургана отобраны и исследованы пробы воздуха по следующим показателям: углерод оксид, взвешенные вещества, РМ 2,5, РМ10, серы диоксид, азота диоксид, формальдегид, углерод (сажа), фенол, бензол, толуол, о-ксилол, стирол. Превышений допустимых уровней гигиенических нормативов не выявлено», — указано 29 апреля на сайте управления. Также специалисты взяли пробы на ул. Алексеева между домами № 16 и 16В, ул. Радужной, 15А и ул. М. Ульяновой. Результаты этих исследований сообщат по мере готовности.

Ранее в Курганской области из-за роста числа природных пожаров ввели режим ЧС. Из-за него в городе отменили спортивные мероприятия.