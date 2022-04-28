28 апреля 2022

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности было решено продлить до 1 июня 2022 года Фото:

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 в Тюменской области было решено продлить до 1 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Режим продлен в Тюменской области до 1 июня. Такое решение принял региональный оперативный штаб в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года №120-п «О введении режима повышенной готовности», — сообщает информационный центр.

В регионе продолжит действовать масочный режим в местах массового пребывания людей и общественном транспорте. Торжественные мероприятия, которые посвящены праздникам 1 и 9 мая пройдут с соблюдением дополнительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Также в регионе отменен запрет на работу аттракционов.

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Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 в Тюменской области было решено продлить до 1 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Режим продлен в Тюменской области до 1 июня. Такое решение принял региональный оперативный штаб в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года №120-п «О введении режима повышенной готовности», — сообщает информационный центр. В регионе продолжит действовать масочный режим в местах массового пребывания людей и общественном транспорте. Торжественные мероприятия, которые посвящены праздникам 1 и 9 мая пройдут с соблюдением дополнительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Также в регионе отменен запрет на работу аттракционов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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