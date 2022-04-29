Прибыль ключевого актива «Синары» упала в 71 раз

29 апреля 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Убытки принесли пандемия и рост цен на материалы Анна Майорова Прибыль холдинга «Синара-Транспортные машины» (входит в группу «Синара») по итогам 2021 года сократилась в 71 раз в сравнении с 2020-ым годом – с 3,8 млрд рублей до 54 млн рублей. Данные приводятся в консолидированной отчетности компании. Согласно документу, совокупный доход холдинга за год снизился в 18 раз - с 3,8 млрд рублей до 214 млн рублей. Акционерам компании причитается убыток в 581 млн рублей. Выручка СТМ снизилась только на 8% - с 96,8 млрд рублей до 89,2 млрд рублей. На 760 млн рублей выросли административные и прочие расходы. Кроме этого накопленный убыток вырос почти вдвое – с 3,7 млрд рублей до 6,3 млрд рублей. Прибыль холдинга в том числе снизили совместные предприятия. 50% в них принадлежит СТМ, соответственно, и половина убытков ложится на холдинг. Так, «Синара-Шкода» показала убыток в 107 млн рублей, «Вагонмаш» - 45 млн рублей, «Синара-Городские Транспортные Решения», которое занимается транспортными концессиями, - 38 млн рублей. В пресс-службе компании назвали две причины резкого падения прибыли. Первая – пандемия и карантин. В частности, ключевой заказчик - «Российские железные дороги» урезал закупки у СТМ. «РЖД» в условиях снижения своих доходов на фоне временного падения объема грузовых и пассажирских перевозок, в 2021 году сократил расходы на закупку новой техники, что повлекло сокращение объема заказа на продукцию СТМ. Прежде всего, это отразилось на выручке от продажи железнодорожной путевой техники», - пояснили в холдинге. Вторая причина - рост цен на сырье и материалы, который не удалось проиндексировать в рамках действующих контрактов. Частично убытки компенсировали за счет увеличения экспорта (сейчас на него приходится 8% выручки от продаж) и первых доходов от производства общественного транспорта. Всего в холдинг СТМ входит больше 10 предприятий. В их числе «Уральский дизель-моторный завод», «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», «Новосибирский электровозоремонтный завод», «Уральские локомотивы» (совместное предприятие с немецким концерном Siemens) и «Синара – Городские Транспортные Решения».

Прибыль холдинга «Синара-Транспортные машины» (входит в группу «Синара») по итогам 2021 года сократилась в 71 раз в сравнении с 2020-ым годом – с 3,8 млрд рублей до 54 млн рублей. Данные приводятся в консолидированной отчетности компании. Согласно документу, совокупный доход холдинга за год снизился в 18 раз - с 3,8 млрд рублей до 214 млн рублей. Акционерам компании причитается убыток в 581 млн рублей. Выручка СТМ снизилась только на 8% - с 96,8 млрд рублей до 89,2 млрд рублей. На 760 млн рублей выросли административные и прочие расходы. Кроме этого накопленный убыток вырос почти вдвое – с 3,7 млрд рублей до 6,3 млрд рублей. Прибыль холдинга в том числе снизили совместные предприятия. 50% в них принадлежит СТМ, соответственно, и половина убытков ложится на холдинг. Так, «Синара-Шкода» показала убыток в 107 млн рублей, «Вагонмаш» - 45 млн рублей, «Синара-Городские Транспортные Решения», которое занимается транспортными концессиями, - 38 млн рублей. В пресс-службе компании назвали две причины резкого падения прибыли. Первая – пандемия и карантин. В частности, ключевой заказчик - «Российские железные дороги» урезал закупки у СТМ. «РЖД» в условиях снижения своих доходов на фоне временного падения объема грузовых и пассажирских перевозок, в 2021 году сократил расходы на закупку новой техники, что повлекло сокращение объема заказа на продукцию СТМ. Прежде всего, это отразилось на выручке от продажи железнодорожной путевой техники», - пояснили в холдинге. Вторая причина - рост цен на сырье и материалы, который не удалось проиндексировать в рамках действующих контрактов. Частично убытки компенсировали за счет увеличения экспорта (сейчас на него приходится 8% выручки от продаж) и первых доходов от производства общественного транспорта. Всего в холдинг СТМ входит больше 10 предприятий. В их числе «Уральский дизель-моторный завод», «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», «Новосибирский электровозоремонтный завод», «Уральские локомотивы» (совместное предприятие с немецким концерном Siemens) и «Синара – Городские Транспортные Решения».