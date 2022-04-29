Путин присвоил Башмету звание Героя Труда

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет получил звание Героя Труда России. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ (…) Башмету Юрию Абрамовичу», — сообщается в документе.
Ранее глава государства присудил премии президента РФ молодым деятелям культуры за 2021 год. Лауреатами стали балерина Московского академического музыкального театра Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссер Дмитрий Сердюк, передает RT.
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Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет получил звание Героя Труда России. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ (…) Башмету Юрию Абрамовичу», — сообщается в документе. Ранее глава государства присудил премии президента РФ молодым деятелям культуры за 2021 год. Лауреатами стали балерина Московского академического музыкального театра Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссер Дмитрий Сердюк, передает RT.