28 апреля 2022

Пермскому бизнесмену дали пожизненный срок за тройное убийство

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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Суд приговорил пермяка к пожизненному лишению свободы Фото:

Предприниматель из поселка Бисер Горнозаводского округа, совершивший тройное убийство, приговорен судом к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается в аккаунте СУ СКР по Пермскому краю в Telegram.

«Собранные следственным отделом по г. Горнозаводск СУ СК по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего жителя поселка Бисер. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении ведомства. Суд также арестовал имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей.

Преступление было совершено в июне 2021 года. Мужчина расстрелял бывшую супругу и ее родственников, отдыхавших на берегу реки Койва. Все произошло на глазах у детей, отдыхавших вместе со взрослыми. Один из несовершеннолетних, девочка 2010 года рождения, была ранена в руку. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала жителя Бисера вменяемым. Он объяснил, что причиной расправы стала личная неприязнь к своей бывшей жене и конфликты с ней.

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Предприниматель из поселка Бисер Горнозаводского округа, совершивший тройное убийство, приговорен судом к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается в аккаунте СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. «Собранные следственным отделом по г. Горнозаводск СУ СК по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего жителя поселка Бисер. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении ведомства. Суд также арестовал имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей. Преступление было совершено в июне 2021 года. Мужчина расстрелял бывшую супругу и ее родственников, отдыхавших на берегу реки Койва. Все произошло на глазах у детей, отдыхавших вместе со взрослыми. Один из несовершеннолетних, девочка 2010 года рождения, была ранена в руку. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала жителя Бисера вменяемым. Он объяснил, что причиной расправы стала личная неприязнь к своей бывшей жене и конфликты с ней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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