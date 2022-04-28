Пермскому бизнесмену дали пожизненный срок за тройное убийство

29 апреля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермяка к пожизненному лишению свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предприниматель из поселка Бисер Горнозаводского округа, совершивший тройное убийство, приговорен судом к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается в аккаунте СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. «Собранные следственным отделом по г. Горнозаводск СУ СК по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего жителя поселка Бисер. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении ведомства. Суд также арестовал имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей. Преступление было совершено в июне 2021 года. Мужчина расстрелял бывшую супругу и ее родственников, отдыхавших на берегу реки Койва. Все произошло на глазах у детей, отдыхавших вместе со взрослыми. Один из несовершеннолетних, девочка 2010 года рождения, была ранена в руку. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала жителя Бисера вменяемым. Он объяснил, что причиной расправы стала личная неприязнь к своей бывшей жене и конфликты с ней. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Предприниматель из поселка Бисер Горнозаводского округа, совершивший тройное убийство, приговорен судом к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается в аккаунте СУ СКР по Пермскому краю в Telegram. «Собранные следственным отделом по г. Горнозаводск СУ СК по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего жителя поселка Бисер. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении ведомства. Суд также арестовал имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей. Преступление было совершено в июне 2021 года. Мужчина расстрелял бывшую супругу и ее родственников, отдыхавших на берегу реки Койва. Все произошло на глазах у детей, отдыхавших вместе со взрослыми. Один из несовершеннолетних, девочка 2010 года рождения, была ранена в руку. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала жителя Бисера вменяемым. Он объяснил, что причиной расправы стала личная неприязнь к своей бывшей жене и конфликты с ней.