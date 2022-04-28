Главгосэкспертиза одобрила проект моста через Обь

Строительство моста начнут уже в этом году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Проект железнодорожной инфраструктуры на участке Обская-Салехард был одобрен главным управлением государственной экспертизы. Его частью является и мост через Обь между городами Салехард и Лабытнанги, сообщается в пресс-релизе учреждения.

«Это важнейший участок Северного широтного хода в ЯНАО, который поможет переориентировать на Восток основные внутренние и экспортные потоки российских энергоресурсов», — считают в главгосэкспертизе.

Мост, согласно проекту, планируется двухъярусным. На нижнем уровне расположатся железнодорожные пути, по верхнему будут передвигаться автомобили. Длина моста по железнодорожному пути составит чуть более трех километров, автомобильный же путь будет около четырех километров длинной.

Ранее URA.RU списало о том, что губернатор, Дмитрий Артюхов, заявил о скором начале строительства железнодорожного участка между Салехардом и Обской, частью которого является мост через Обь. Примерной датой старта руководитель округа назвал третий квартал 2022 года.