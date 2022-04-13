Глава ЯНАО сделал заявление о мегапроекте после поручения Путина

13 апреля 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что регион готов приступить к строительству СШХ в 2022 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Ямала готовы приступить к реализации строительства Северного широтного хода в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружных властей. «Важно было сегодня услышать от главы государства о важности, приоритетности для страны Северного широтного хода. Президент расставил все точки над „и“. Ямалу вместе с РЖД и Газпромом предстоит провести большую работу, чтобы приступить к реализации проекта в этом году. Ряд решений по строительству сложного моста в районе Салехарда, линейной инфраструктуры в стадии активной проработки. Часть проекта уже прошла государственную экспертизу с положительным заключением. Губернатор не сомневается, что ключевую для страны железную дорогу начнут строить в 2022 году», — говорится в сообщении. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уверен, что и другие социально значимые проекты в регионе будут выполняться, несмотря на введенные западные санкции. «Не останавливаются программы строительства 25 школ и расселения миллиона аварийных квадратных метров жилья, завершено строительство 22 детских садов. — указано в telegram-канале «Ямал. Официально». Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ поручил ускорить процесс строительства Северного широтного хода. РЖД продолжит работу над Северным широтным ходом в ЯНАО. По словам главы компании Олега Белозерова, ключевой элемент проекта — проектирование моста через Обь — уже завершен. До этого правительство России предложило отложить строительство мегапроекта в ЯНАО на год. Ранее было принято решение переформатировать проект, заменив заемную часть средств другими источниками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Власти Ямала готовы приступить к реализации строительства Северного широтного хода в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в официальном telegram-канале окружных властей. «Важно было сегодня услышать от главы государства о важности, приоритетности для страны Северного широтного хода. Президент расставил все точки над „и“. Ямалу вместе с РЖД и Газпромом предстоит провести большую работу, чтобы приступить к реализации проекта в этом году. Ряд решений по строительству сложного моста в районе Салехарда, линейной инфраструктуры в стадии активной проработки. Часть проекта уже прошла государственную экспертизу с положительным заключением. Губернатор не сомневается, что ключевую для страны железную дорогу начнут строить в 2022 году», — говорится в сообщении. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов уверен, что и другие социально значимые проекты в регионе будут выполняться, несмотря на введенные западные санкции. «Не останавливаются программы строительства 25 школ и расселения миллиона аварийных квадратных метров жилья, завершено строительство 22 детских садов. — указано в telegram-канале «Ямал. Официально». Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ поручил ускорить процесс строительства Северного широтного хода. РЖД продолжит работу над Северным широтным ходом в ЯНАО. По словам главы компании Олега Белозерова, ключевой элемент проекта — проектирование моста через Обь — уже завершен. До этого правительство России предложило отложить строительство мегапроекта в ЯНАО на год. Ранее было принято решение переформатировать проект, заменив заемную часть средств другими источниками.