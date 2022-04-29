Чехия отказалась от ультиматума Путина

Чехия отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала журналистам.
«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это», — цитирует Фиала РИА «Новости». Премьер-министр отметил, что согласие нарушает санкции, введенные против РФ.
Ранее Россия потребовала, чтобы недружественные страны покупали газ за рубли. Такой ультиматум выдвинул президент РФ Владимир Путин. В список попали Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Данию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу, пишет RT.
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Чехия отказалась оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала журналистам. «Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это», — цитирует Фиала РИА «Новости». Премьер-министр отметил, что согласие нарушает санкции, введенные против РФ. Ранее Россия потребовала, чтобы недружественные страны покупали газ за рубли. Такой ультиматум выдвинул президент РФ Владимир Путин. В список попали Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу, Болгарию, Данию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу, пишет RT.