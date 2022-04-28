Пермякам пообещали снег на майские выходные

В Прикамье выпадет снег Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае в предстоящие выходные возможно выпадение снега. Температура воздуха будет меняться от отрицательных (ночью) до положительных (в дневное время) значений. Предварительный прогноз погоды представил на своем сайте Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

«С 30 апреля по 3 мая в Прикамье сохранится неустойчивый характер погоды: преимущественно по северу снег, мокрый снег, по югу — дождь», — говорится на сайте. Средняя температура воздуха по краю в эти дни составит 5—12 градусов тепла (в Перми — до 10 градусов). 3 мая ожидается потепление до 16 градусов, осадки маловероятны.

Первый рабочий день, 4 мая, прогнозируется «умеренно теплым»: от 10 до 15 градусов по краю (на юге Прикамья — до 18 градусов выше ноля). 5 и 6 мая температура воздуха вновь понизится.

Сейчас регион находится под влиянием малоподвижной фронтальной зоны, отмечается на сайте проекта «Метеоролог и я». Минувшей ночью в ряде территорий похолодало до 9-11 градусов, выпал снег. На севере края, в поселке Усть-Черная, высота выпавшего снежного покрова составила 11 сантиметров.