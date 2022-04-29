Екатеринбургская фабрика показала первую мебель-двойника IKEA

29 апреля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

"Альтерна" рассчитывает заменить IKEA на местном рынке с новой линейкой мебели Скрин. Видео - "Областное телевидение" Екатеринбургская мебельная фабрика «Альтерна» показала первую мебель из линейки, которую создали на замену шведской компании IKEA. В первых партиях, как и анонсировали, кухни, шкафы, тумбы и комоды. Производство сегодня показали журналистам. Как рассказал глава мебельной фабрики Константин Кухаренко, всего предприятие ежедневно производит более 1500 изделий. Все материалы, в том числе фурнитура – российские. Сейчас на фабрике разрабатывают новые модели, в том числе тумбы для телевизора. Как ранее рассказывал Кухаренко URA.RU, в серийное производство запустили 20 моделей: две кухни, восемь шкафов, пять тумб и пять комодов. Также планируют выпускать в этой линейке мебель для спальни и для гостиной. Главные параметры – функциональность, модульность, лаконичность и демократичные цены. Названия, в отличие от шведских, обещают легко произносимые.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Екатеринбургская мебельная фабрика «Альтерна» показала первую мебель из линейки, которую создали на замену шведской компании IKEA. В первых партиях, как и анонсировали, кухни, шкафы, тумбы и комоды. Производство сегодня показали журналистам. Как рассказал глава мебельной фабрики Константин Кухаренко, всего предприятие ежедневно производит более 1500 изделий. Все материалы, в том числе фурнитура – российские. Сейчас на фабрике разрабатывают новые модели, в том числе тумбы для телевизора. Как ранее рассказывал Кухаренко URA.RU, в серийное производство запустили 20 моделей: две кухни, восемь шкафов, пять тумб и пять комодов. Также планируют выпускать в этой линейке мебель для спальни и для гостиной. Главные параметры – функциональность, модульность, лаконичность и демократичные цены. Названия, в отличие от шведских, обещают легко произносимые.